https://ria.ru/20240807/sovety-1964751466.html

Эксперты рассказали, чьи финансовые советы слушают россияне

Эксперты рассказали, чьи финансовые советы слушают россияне - РИА Новости, 07.08.2024

Эксперты рассказали, чьи финансовые советы слушают россияне

Больше половины соотечественников (53%) доверяют рекомендациям специалистов банков — для россиян это самый авторитетный источник информации при выборе... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:23

2024-08-07T19:23

2024-08-07T19:23

москва

общество

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Больше половины соотечественников (53%) доверяют рекомендациям специалистов банков — для россиян это самый авторитетный источник информации при выборе финансовых услуг, говорится в исследовании ВТБ. В крупных городах (55%) доверие к советам специалистов банка выше, чем в городах с населением до одного миллиона человек (50%), что может быть связано с более высоким качеством финансовых консультаций в мегаполисах. В Москве уровень доверия достигает 59%. Россияне также часто прислушиваются к мнению близких людей: 50% полагаются на советы семьи, а 48% — на рекомендации друзей. Советы семьи гораздо важнее для женщин (54%), чем для мужчин (45%). Особенно доверяют мнению близких и друзей респонденты в возрасте 35-44 лет. Однако почти половина (47%) тех, кто следовал советам друзей, сталкивались с неудачными их последствиями, отмечается в исследовании. Кроме того, детализированная информация перед принятием решений также важна для россиян. Так, 23% опрошенных всегда нуждаются в личной консультации сотрудника банка, а 66% обращаются за консультациями время от времени по отдельным продуктам и услугам. Лишь 10% предпочитают узнавать о продуктах другими способами. Эксперты также отметили, что негативный опыт является значительным барьером для выбора банка. О том, что неудачное взаимодействие с банком в прошлом становится решающей причиной не пользоваться его продуктами, заявили 68% респондентов. Опыт близких и друзей также важен для 50% опрошенных. Плохие отзывы в интернете могут остановить 43% опрошенных, а низкий рейтинг банка на специализированных сайтах — 37%. Финансовые обычаи и ритуалы также имеют значение для некоторых россиян: 13% опрошенных считают их важным знанием, передаваемым из поколения в поколение. Женщины (15%) чаще придерживаются таких обычаев, чем мужчины (11%). Наибольший интерес к финансовым ритуалам проявляют респонденты в возрасте 35-44 лет (18%). Среди самых частых ритуалов — откладывать часть зарплаты или премии, а также использовать различные фразы и заговоры на деньги. "Банки всегда стремятся идти навстречу своим клиентам, предлагая выгодные и персонализированные предложения, которые учитывают индивидуальные потребности и финансовые цели каждого. Даже пользователи, формально не являющиеся клиентами какого-либо банка, могут воспользоваться привлекательными условиями и специальными программами. <…>", — отметил руководитель департамента коммерческого привлечения, старший вице-президент ВТБ Алексей Мартьянов, слова которого привели в пресс-службе банка.

https://ria.ru/20240726/stavka-1962240889.html

https://ria.ru/20240722/klienty-1961247329.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество