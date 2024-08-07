https://ria.ru/20240807/sochi-1964595384.html
Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника
Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника - РИА Новости, 07.08.2024
Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника
Сотрудники Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО) выехали на поиски заблудившегося в лесу Сочи 74-летнего грибника, сообщили... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:39
2024-08-07T11:39
2024-08-07T11:39
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Сотрудники Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО) выехали на поиски заблудившегося в лесу Сочи 74-летнего грибника, сообщили журналистам в пресс-службе ЮРПСО. Как пояснили в отряде, ссылаясь на слова супруги грибника, мужчина вышел в лес неподалеку от своей дачи в садовом товариществе "Родник-1" еще в понедельник. Связь с ним оборвалась, во вторник родственники вместе с полицейскими попытались найти его, но безрезультатно. "Родные обратились к сотрудникам МЧС. Сегодня дежурная смена ЮРПСО МЧС России выехала в район хребта Алек для поиска заблудившегося местного жителя. На данный момент к поиску привлечено 10 спасателей, одна единица техники", - говорится в сообщении ЮРПСО. Отмечается, что заблудившемуся мужчине 74 года, он неоднократно выходил за грибами в этот район. Во вторник в пресс-службе отряда информировали о поисках пенсионерки в течение трех дней. Женщина, выйдя из дома, заблудилась в горах Сочи, ее нашли живой вечером 6 августа.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника
Сотрудники ЮРПСО выехали на поиски заблудившегося в Сочи 74-летнего грибника