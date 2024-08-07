https://ria.ru/20240807/sochi-1964595384.html

Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника

Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника - РИА Новости, 07.08.2024

Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника

Сотрудники Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО) выехали на поиски заблудившегося в лесу Сочи 74-летнего грибника, сообщили... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:39

2024-08-07T11:39

2024-08-07T11:39

происшествия

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/68/1557886874_0:48:3470:2000_1920x0_80_0_0_769c7c33ea992b7d3f9397f92fbdd309.jpg

СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Сотрудники Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО) выехали на поиски заблудившегося в лесу Сочи 74-летнего грибника, сообщили журналистам в пресс-службе ЮРПСО. Как пояснили в отряде, ссылаясь на слова супруги грибника, мужчина вышел в лес неподалеку от своей дачи в садовом товариществе "Родник-1" еще в понедельник. Связь с ним оборвалась, во вторник родственники вместе с полицейскими попытались найти его, но безрезультатно. "Родные обратились к сотрудникам МЧС. Сегодня дежурная смена ЮРПСО МЧС России выехала в район хребта Алек для поиска заблудившегося местного жителя. На данный момент к поиску привлечено 10 спасателей, одна единица техники", - говорится в сообщении ЮРПСО. Отмечается, что заблудившемуся мужчине 74 года, он неоднократно выходил за грибами в этот район. Во вторник в пресс-службе отряда информировали о поисках пенсионерки в течение трех дней. Женщина, выйдя из дома, заблудилась в горах Сочи, ее нашли живой вечером 6 августа.

https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html

https://ria.ru/20240805/pensionerka-1964274987.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)