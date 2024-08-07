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Собянин осудил атаку украинских боевиков на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 07.08.2024 (обновлено: 15:33 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/sobyanin-1964667308.html
Собянин осудил атаку украинских боевиков на Курскую область
Собянин осудил атаку украинских боевиков на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
Собянин осудил атаку украинских боевиков на Курскую область
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подобные атаки, как в Курской области, на мирных людей абсолютно недопустимы. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:14
2024-08-07T15:33
специальная военная операция на украине
курская область
сергей собянин
происшествия
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подобные атаки, как в Курской области, на мирных людей абсолютно недопустимы."Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы", - написал Собянин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, в том числе на мирных жителей.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/oblast-1964669926.html
https://ria.ru/20240807/vrachi-1964666090.html
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курская область, сергей собянин, происшествия, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей смирнов (политик) , россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергей Собянин, Происшествия, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Алексей Смирнов (политик) , Россия, Москва
Собянин осудил атаку украинских боевиков на Курскую область

Собянин: атаки на мирных граждан, как в Курской области, абсолютно недопустимы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подобные атаки, как в Курской области, на мирных людей абсолютно недопустимы.
"Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы", - написал Собянин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, в том числе на мирных жителей.
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Вчера, 15:24
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСергей СобянинПроисшествияАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алексей Смирнов (политик)РоссияМосква
 
 
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