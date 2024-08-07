https://ria.ru/20240807/sobyanin-1964667308.html

Собянин осудил атаку украинских боевиков на Курскую область

Собянин осудил атаку украинских боевиков на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024

Собянин осудил атаку украинских боевиков на Курскую область

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подобные атаки, как в Курской области, на мирных людей абсолютно недопустимы. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:14

2024-08-07T15:14

2024-08-07T15:33

специальная военная операция на украине

курская область

сергей собянин

происшествия

алексей кузнецов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подобные атаки, как в Курской области, на мирных людей абсолютно недопустимы."Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы", - написал Собянин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, в том числе на мирных жителей.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/oblast-1964669926.html

https://ria.ru/20240807/vrachi-1964666090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, сергей собянин, происшествия, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей смирнов (политик) , россия, москва