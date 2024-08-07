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В Словакии задержали мужчину, нарисовавшего свастику на здании Минкультуры
В Словакии задержали мужчину, нарисовавшего свастику на здании Минкультуры - РИА Новости, 07.08.2024
В Словакии задержали мужчину, нарисовавшего свастику на здании Минкультуры
Полиция в Словакии задержала мужчину, который нарисовал свастику на окне здания министерства культуры в Братиславе, сообщили правоохранители. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:23
2024-08-07T18:23
2024-08-07T18:23
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БРАТИСЛАВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, который нарисовал свастику на окне здания министерства культуры в Братиславе, сообщили правоохранители. Ранее в среду генеральный секретарь служебного центра минкультуры Словакии Лукаш Махала сообщил, что неизвестный нарисовал на окне министерства свастику. Махала назвал это "результатом подрывной кампании" со стороны активистов и оппозиционных политиков. "Мужчина был задержан в связи с порчей здания министерства культуры Словакии распылением спрея на окно", - заявили в полиции. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова за последние два дня уволила руководителей Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи, объяснив свое решение недовольством их работой. Оппозиционная партия Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") заявила, что "авторитарные действия Шимковичовой переходят все границы". На 13 августа партия назначила акцию протеста в Братиславе. В феврале представители партий Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность"), которые представлены в парламенте страны, но не входят в правительственную коалицию, уже пытались добиться отставки Шимковичовой, которую они называли некомпетентной, но большинство депутатов парламента не поддержали это требование. Петицию за отставку Шимковичовой тогда подписали более 189 тысяч человек. Авторами петиции стали представители культуры и искусства Словакии. Они выступали против предложенной министерством реорганизации некоторых учреждений культуры, а также заявляли, что деятельность ведомства под руководством Шимковичовой является "деструктивной". Пятидесятидвухлетняя Шимковичова была назначена на пост министра культуры Словакии осенью 2023 года, долгое время она работала телеведущей на словацком телеканале Markiza. Телевизионная карьера Шимковичовой закончилась после того, как в 2015 году СМИ обратили внимание на ее посты в социальных сетях с резкими высказываниями в отношении беженцев. Тогда Шимковичова занялась политикой и стала депутатом парламента Словакии. После назначения на пост министра культуры в 2023 году она пообещала прекратить финансирование неправительственных организаций, которые связаны с поддержкой идеологии ЛГБТ*. Кроме того, Шимковичова своим решением отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, что также было воспринято в Словакии неоднозначно.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
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в мире, словакия, братислава, россия
В мире, Словакия, Братислава, Россия
В Словакии задержали мужчину, нарисовавшего свастику на здании Минкультуры
В Братиславе задержали мужчину, нарисовавшего свастику на здании Минкультуры
БРАТИСЛАВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, который нарисовал свастику на окне здания министерства культуры в Братиславе, сообщили правоохранители.
Ранее в среду генеральный секретарь служебного центра минкультуры Словакии Лукаш Махала сообщил, что неизвестный нарисовал на окне министерства свастику. Махала назвал это "результатом подрывной кампании" со стороны активистов и оппозиционных политиков.
«
"Мужчина был задержан в связи с порчей здания министерства культуры Словакии распылением спрея на окно", - заявили в полиции.
Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова за последние два дня уволила руководителей Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи, объяснив свое решение недовольством их работой. Оппозиционная партия Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") заявила, что "авторитарные действия Шимковичовой переходят все границы". На 13 августа партия назначила акцию протеста в Братиславе.
В феврале представители партий Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность"), которые представлены в парламенте страны, но не входят в правительственную коалицию, уже пытались добиться отставки Шимковичовой, которую они называли некомпетентной, но большинство депутатов парламента не поддержали это требование. Петицию за отставку Шимковичовой тогда подписали более 189 тысяч человек. Авторами петиции стали представители культуры и искусства Словакии. Они выступали против предложенной министерством реорганизации некоторых учреждений культуры, а также заявляли, что деятельность ведомства под руководством Шимковичовой является "деструктивной".
Пятидесятидвухлетняя Шимковичова была назначена на пост министра культуры Словакии осенью 2023 года, долгое время она работала телеведущей на словацком телеканале Markiza. Телевизионная карьера Шимковичовой закончилась после того, как в 2015 году СМИ обратили внимание на ее посты в социальных сетях с резкими высказываниями в отношении беженцев. Тогда Шимковичова занялась политикой и стала депутатом парламента Словакии. После назначения на пост министра культуры в 2023 году она пообещала прекратить финансирование неправительственных организаций, которые связаны с поддержкой идеологии ЛГБТ*. Кроме того, Шимковичова своим решением отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией
в области культуры, что также было воспринято в Словакии неоднозначно.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.