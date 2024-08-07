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Источник сообщил о боях арабских племен и курдов на северо-востоке Сирии
Источник сообщил о боях арабских племен и курдов на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 07.08.2024
Источник сообщил о боях арабских племен и курдов на северо-востоке Сирии
Ожесточенные бои развернулись между бойцами арабских племен и отрядами курдских Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых силами международной... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:37
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ДАМАСК, 7 авг - РИА Новости. Ожесточенные бои развернулись между бойцами арабских племен и отрядами курдских Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых силами международной коалиции во главе с США, на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщил в среду РИА Новости сирийский полевой источник. Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. После освобождения северных городов Сирии от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ отряды арабских племен начали атаковать позиции курдских сил самообороны, обвиняя последних в притеснении прав других народов, проживающих на контролируемых курдами территориях. "Бои стали ожесточенными после того, как племенные отряды начали штурм штаб-квартир СДС в городах и поселениях Абу Хамам, Зейбан, Граниж, Таяна, Собха, Хрейджия, Аль-Бусейра, Аль-Кашкия и Багуз на сирийско-иракской границе", - сказал собеседник агентства. По данным источника, арабским племенам удалось взять контроль над несколькими опорными пунктами и рядом командных штабов курдских СДС в Граниж, Аль-Кашкия Абу Хамам и Зейбан. В том числе были взяты в плен несколько курдских бойцов, заявил он. Источник добавил, что силы СДС атаковали занятые племенами поселения минометами и беспилотниками, что привело к гибели троих мирных жителей и ранению еще 14. В то же время курдские силы стягивают большие резервы на подкрепление вместе с танками и бронетехникой Бойцы СДС в провинции Эль-Хасаке открыли огонь и не дали гражданскому населению перейти на территории подконтрольные сирийской армии в городах Эль-Хасаке и Камышли, также отрезали дорогу, связывающую Камышли с аэропортом. "Командование СДС объявило комендантский час на подконтрольных им территориях до дальнейших распоряжений", - добавил собеседник агентства. Последние месяцы на севере и северо-востоке участились ракетные удары и атаки беспилотников на военные американские базы и опорные пункты союзных им курдских сил самообороны, в том числе атаки на курдские позиции осуществляют местные вооруженные формирования.
https://ria.ru/20240806/siriya-1964523596.html
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в мире, сша, сирия, дамаск (город)
В мире, США, Сирия, Дамаск (город)
Источник сообщил о боях арабских племен и курдов на северо-востоке Сирии
На северо-востоке Сирии идут бои между арабскими племенами и курдами
ДАМАСК, 7 авг - РИА Новости. Ожесточенные бои развернулись между бойцами арабских племен и отрядами курдских Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых силами международной коалиции во главе с США, на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщил в среду РИА Новости сирийский полевой источник.
Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске
на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
После освобождения северных городов Сирии от запрещенной в РФ
террористической группировки ИГ отряды арабских племен начали атаковать позиции курдских сил самообороны, обвиняя последних в притеснении прав других народов, проживающих на контролируемых курдами территориях.
"Бои стали ожесточенными после того, как племенные отряды начали штурм штаб-квартир СДС в городах и поселениях Абу Хамам, Зейбан, Граниж, Таяна, Собха, Хрейджия, Аль-Бусейра, Аль-Кашкия и Багуз на сирийско-иракской границе", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, арабским племенам удалось взять контроль над несколькими опорными пунктами и рядом командных штабов курдских СДС в Граниж, Аль-Кашкия Абу Хамам и Зейбан. В том числе были взяты в плен несколько курдских бойцов, заявил он.
Источник добавил, что силы СДС атаковали занятые племенами поселения минометами и беспилотниками, что привело к гибели троих мирных жителей и ранению еще 14. В то же время курдские силы стягивают большие резервы на подкрепление вместе с танками и бронетехникой
Бойцы СДС в провинции Эль-Хасаке
открыли огонь и не дали гражданскому населению перейти на территории подконтрольные сирийской армии в городах Эль-Хасаке и Камышли, также отрезали дорогу, связывающую Камышли с аэропортом.
"Командование СДС объявило комендантский час на подконтрольных им территориях до дальнейших распоряжений", - добавил собеседник агентства.
Последние месяцы на севере и северо-востоке участились ракетные удары и атаки беспилотников на военные американские базы и опорные пункты союзных им курдских сил самообороны, в том числе атаки на курдские позиции осуществляют местные вооруженные формирования.