https://ria.ru/20240807/shveytsariya-1964700984.html

Глава Швейцарии рассказала, как добиться мира на Украине

Глава Швейцарии рассказала, как добиться мира на Украине - РИА Новости, 07.08.2024

Глава Швейцарии рассказала, как добиться мира на Украине

Президент Швейцарии Виола Амерд во время пресс-конференции в Токио заявила, что для достижения мира все стороны украинского конфликта должны участвовать в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:53

2024-08-07T16:53

2024-08-07T16:53

в мире

россия

владимир зеленский

запорожская аэс

нато

владимир путин

киев

украина

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амерд во время пресс-конференции в Токио заявила, что для достижения мира все стороны украинского конфликта должны участвовать в переговорах, она намерена приложить усилия для того, чтобы Россия приняла участие в следующей конференции по Украине. Президент Швейцарии с 4 августа находится с визитом в Японии, приуроченным к 160-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. "Чтобы добиться мира, обе стороны должны сидеть за столом переговоров", - приводит слова Амерд с пресс-конференции телеканал NHK. Президент выразила намерение "продолжать прилагать все усилия для проведения мирного саммита, в котором примут участие обе стороны". Ранее Владимир Зеленский был вынужден признать, что весь мир - а уже и он сам - хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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https://ria.ru/20240807/putin-1964677240.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир зеленский, запорожская аэс, нато, владимир путин, киев, украина