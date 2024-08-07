Рейтинг@Mail.ru
Глава Швейцарии рассказала, как добиться мира на Украине - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/shveytsariya-1964700984.html
Глава Швейцарии рассказала, как добиться мира на Украине
Глава Швейцарии рассказала, как добиться мира на Украине - РИА Новости, 07.08.2024
Глава Швейцарии рассказала, как добиться мира на Украине
Президент Швейцарии Виола Амерд во время пресс-конференции в Токио заявила, что для достижения мира все стороны украинского конфликта должны участвовать в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:53
2024-08-07T16:53
в мире
россия
владимир зеленский
запорожская аэс
нато
владимир путин
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амерд во время пресс-конференции в Токио заявила, что для достижения мира все стороны украинского конфликта должны участвовать в переговорах, она намерена приложить усилия для того, чтобы Россия приняла участие в следующей конференции по Украине. Президент Швейцарии с 4 августа находится с визитом в Японии, приуроченным к 160-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. "Чтобы добиться мира, обе стороны должны сидеть за столом переговоров", - приводит слова Амерд с пресс-конференции телеканал NHK. Президент выразила намерение "продолжать прилагать все усилия для проведения мирного саммита, в котором примут участие обе стороны". Ранее Владимир Зеленский был вынужден признать, что весь мир - а уже и он сам - хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964697502.html
https://ria.ru/20240807/putin-1964677240.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, запорожская аэс, нато, владимир путин, киев, украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, НАТО, Владимир Путин, Киев, Украина
Глава Швейцарии рассказала, как добиться мира на Украине

Глава Швейцарии обещала приложить усилия для участия России в саммите по Украине

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амерд во время пресс-конференции в Токио заявила, что для достижения мира все стороны украинского конфликта должны участвовать в переговорах, она намерена приложить усилия для того, чтобы Россия приняла участие в следующей конференции по Украине.
Президент Швейцарии с 4 августа находится с визитом в Японии, приуроченным к 160-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области
Вчера, 16:49
"Чтобы добиться мира, обе стороны должны сидеть за столом переговоров", - приводит слова Амерд с пресс-конференции телеканал NHK.
Президент выразила намерение "продолжать прилагать все усилия для проведения мирного саммита, в котором примут участие обе стороны".
Ранее Владимир Зеленский был вынужден признать, что весь мир - а уже и он сам - хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области
Вчера, 15:42
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСНАТОВладимир ПутинКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала