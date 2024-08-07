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Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток"

Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" - РИА Новости, 07.08.2024

Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток"

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:20

2024-08-07T05:20

2024-08-07T07:46

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу. Вылетели с аэродрома базирования. Нанесли авиационный удар. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена. Победа будет за нами!", - приводит ведомство слова лётчика Су-25 Даниила. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, уточнили в МО РФ. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик, где показано, как штурмовик вылетает на боевое задание, несётся к месту нанесения удара на минимальной высоте, а затем с кабрирования выпускает ракеты. Также демонстрируются кадры попадания ракет по целям.

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф