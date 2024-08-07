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Кубань направила полтора млрд рублей на ремонт свыше 140 школ в 2024 году - РИА Новости, 07.08.2024
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Краснодарский край
 
21:51 07.08.2024 (обновлено: 21:52 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/shkoly-1964770845.html
Кубань направила полтора млрд рублей на ремонт свыше 140 школ в 2024 году
Кубань направила полтора млрд рублей на ремонт свыше 140 школ в 2024 году - РИА Новости, 07.08.2024
Кубань направила полтора млрд рублей на ремонт свыше 140 школ в 2024 году
Власти Кубани в 2024 году направили из краевого бюджета 1,5 миллиарда рублей на ремонтные работы 141 школы, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:51
2024-08-07T21:52
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Власти Кубани в 2024 году направили из краевого бюджета 1,5 миллиарда рублей на ремонтные работы 141 школы, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В этом году полтора миллиарда рублей из бюджета края направили на ремонт 141 школы. Средства пошли на косметические и капитальные работы. Меняют кровли, фасады, окна, приводят в порядок кабинеты и актовые залы. В 28 школах в этом году отремонтируют спортзалы, в 35 – пищеблоки. Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий ведут в 76 образовательных организациях. Мы создаем одинаково комфортные условия для наших детей и педагогов в городах и в сельских территориях", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Как пример масштабной работы власти приводят ремонтные работы в школе №1 Ленинградского района. Здание было построено в 1888 году в качестве церковно-приходской школы и признано памятником архитектуры. Строители ведут демонтаж ветхих конструкций. Предстоит заменить кровлю, восстановить исторический фасад. Реставрационные работы планируют закончить до конца года. По краевой программе образования на эти цели было выделено больше 46 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240807/remont-1964589519.html
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край

Кубань направила полтора млрд рублей на ремонт свыше 140 школ в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкРабочие ведут ремонтные работы в здании школы
Рабочие ведут ремонтные работы в здании школы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Рабочие ведут ремонтные работы в здании школы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Власти Кубани в 2024 году направили из краевого бюджета 1,5 миллиарда рублей на ремонтные работы 141 школы, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"В этом году полтора миллиарда рублей из бюджета края направили на ремонт 141 школы. Средства пошли на косметические и капитальные работы. Меняют кровли, фасады, окна, приводят в порядок кабинеты и актовые залы. В 28 школах в этом году отремонтируют спортзалы, в 35 – пищеблоки. Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий ведут в 76 образовательных организациях. Мы создаем одинаково комфортные условия для наших детей и педагогов в городах и в сельских территориях", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Как пример масштабной работы власти приводят ремонтные работы в школе №1 Ленинградского района. Здание было построено в 1888 году в качестве церковно-приходской школы и признано памятником архитектуры. Строители ведут демонтаж ветхих конструкций. Предстоит заменить кровлю, восстановить исторический фасад. Реставрационные работы планируют закончить до конца года. По краевой программе образования на эти цели было выделено больше 46 миллионов рублей.
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Краснодарский крайОбществоВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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