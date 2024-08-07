https://ria.ru/20240807/shkoly-1964770845.html

Кубань направила полтора млрд рублей на ремонт свыше 140 школ в 2024 году

Кубань направила полтора млрд рублей на ремонт свыше 140 школ в 2024 году - РИА Новости, 07.08.2024

Кубань направила полтора млрд рублей на ремонт свыше 140 школ в 2024 году

Власти Кубани в 2024 году направили из краевого бюджета 1,5 миллиарда рублей на ремонтные работы 141 школы, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:51

2024-08-07T21:51

2024-08-07T21:52

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927599554_0:187:2244:1449_1920x0_80_0_0_9640cf352656108568d62472097210ac.jpg

КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Власти Кубани в 2024 году направили из краевого бюджета 1,5 миллиарда рублей на ремонтные работы 141 школы, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В этом году полтора миллиарда рублей из бюджета края направили на ремонт 141 школы. Средства пошли на косметические и капитальные работы. Меняют кровли, фасады, окна, приводят в порядок кабинеты и актовые залы. В 28 школах в этом году отремонтируют спортзалы, в 35 – пищеблоки. Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий ведут в 76 образовательных организациях. Мы создаем одинаково комфортные условия для наших детей и педагогов в городах и в сельских территориях", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Как пример масштабной работы власти приводят ремонтные работы в школе №1 Ленинградского района. Здание было построено в 1888 году в качестве церковно-приходской школы и признано памятником архитектуры. Строители ведут демонтаж ветхих конструкций. Предстоит заменить кровлю, восстановить исторический фасад. Реставрационные работы планируют закончить до конца года. По краевой программе образования на эти цели было выделено больше 46 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240807/remont-1964589519.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вениамин кондратьев, краснодарский край