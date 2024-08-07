Построенную в Нижнем Новгороде по нацпроекту школу представили Путину
CC BY-SA 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) / Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Новую школу, построенную в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование", представили президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Новое здание – второй корпус школы №131, открытой в 2020 году. Благодаря новому корпусу школа сможет перейти на работу в одну смену. Здание состоит из трех блоков: это 4-этажный корпус для средней и старшей школы и два 3-этажных блока для общешкольных помещений и начальной школы. Все здания приспособлены для людей с ограниченными возможностями передвижения, а классы оборудованы по последнему слову техники: за обычными досками стоят интерактивные панели, профильные классы биологии, физики и химии оборудованы лабораториями и учебными материалами.
CC BY-SA 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) / Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
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CC BY-SA 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) / Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
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CC BY-SA 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) / Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
3 из 3
Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
1 из 3
Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
2 из 3
Школа, построенная в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование",
3 из 3
"Школа на 1,5 тысячи мест построена в нижегородском микрорайоне "Цветы" в рамках концессионного соглашения, заключенного между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области и правительством региона. Первый звонок в новой школе прозвенит уже 1 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом районе активно развивается жилищное строительство: в границах улицы Цветочной находится 45 многоквартирных домов, где проживает около 20 тысяч человек. Планируется строительство еще семи домов (на шесть застройщик уже получил разрешение) – это еще около 2,2 тысячи жителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе активно строятся новые школы. За последние пять лет построено 30 новых зданий, в том числе 24 - в рамках национального проекта "Образование".
"В этом году завершено строительство пяти объектов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Городце, Сарове. Ведем строительство еще 12 школ. Мы используем возможности национального проекта, различных программ, привлекаем свои ресурсы, ищем партнеров, заинтересованных в реализации таких проектов. Это уже позволило создать тысячи новых мест для школьников. Полученный опыт позволяет сейчас двигаться дальше, выполняя задачи, поставленные президентом России", - приводит пресс-служба слова Никитина.