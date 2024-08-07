https://ria.ru/20240807/shkola-1964713661.html

Построенную в Нижнем Новгороде по нацпроекту школу представили Путину

Построенную в Нижнем Новгороде по нацпроекту школу представили Путину - РИА Новости, 07.08.2024

Построенную в Нижнем Новгороде по нацпроекту школу представили Путину

Новую школу, построенную в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование", представили президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференции, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:27

2024-08-07T17:27

2024-08-07T17:27

нижегородская область

нижний новгород

владимир путин

глеб никитин

школа

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Новую школу, построенную в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Образование", представили президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Новое здание – второй корпус школы №131, открытой в 2020 году. Благодаря новому корпусу школа сможет перейти на работу в одну смену. Здание состоит из трех блоков: это 4-этажный корпус для средней и старшей школы и два 3-этажных блока для общешкольных помещений и начальной школы. Все здания приспособлены для людей с ограниченными возможностями передвижения, а классы оборудованы по последнему слову техники: за обычными досками стоят интерактивные панели, профильные классы биологии, физики и химии оборудованы лабораториями и учебными материалами. "Школа на 1,5 тысячи мест построена в нижегородском микрорайоне "Цветы" в рамках концессионного соглашения, заключенного между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области и правительством региона. Первый звонок в новой школе прозвенит уже 1 сентября", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом районе активно развивается жилищное строительство: в границах улицы Цветочной находится 45 многоквартирных домов, где проживает около 20 тысяч человек. Планируется строительство еще семи домов (на шесть застройщик уже получил разрешение) – это еще около 2,2 тысячи жителей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе активно строятся новые школы. За последние пять лет построено 30 новых зданий, в том числе 24 - в рамках национального проекта "Образование". "В этом году завершено строительство пяти объектов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Городце, Сарове. Ведем строительство еще 12 школ. Мы используем возможности национального проекта, различных программ, привлекаем свои ресурсы, ищем партнеров, заинтересованных в реализации таких проектов. Это уже позволило создать тысячи новых мест для школьников. Полученный опыт позволяет сейчас двигаться дальше, выполняя задачи, поставленные президентом России", - приводит пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html

https://ria.ru/20240729/kompensatsija-1962732419.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, владимир путин, глеб никитин, школа