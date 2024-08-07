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В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два многоквартирных дома - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/shebekino-1964575795.html
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два многоквартирных дома
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два многоквартирных дома - РИА Новости, 07.08.2024
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два многоквартирных дома
Два многоквартирных дома в Шебекино повреждены после очередного обстрела ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:17
2024-08-07T10:17
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два многоквартирных дома в Шебекино повреждены после очередного обстрела ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Администрация начала подомовой обход. На данный момент выявлены повреждения в двух многоквартирных домах - выбиты окна, посечены фасады и балконные плиты. Также осколками повреждены один коммерческий объект и три легковых автомобиля", - написал он. Кроме того, поступила информация о повреждениях в селе Новая Таволжанка - в одном частном доме посечена кровля и выбиты окна, рассказал Гладков. "Электроснабжение восстановлено в сёлах Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково и Ржевка. Без света пока частично город Шебекино, а также сёла Чураево и Крапивное", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два многоквартирных дома

Гладков: два дома в Шебекино получили повреждения при обстреле ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия удара по многоквартирному дому в Шебекино со стороны ВСУ
Последствия удара по многоквартирному дому в Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия удара по многоквартирному дому в Шебекино со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два многоквартирных дома в Шебекино повреждены после очередного обстрела ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Администрация начала подомовой обход. На данный момент выявлены повреждения в двух многоквартирных домах - выбиты окна, посечены фасады и балконные плиты. Также осколками повреждены один коммерческий объект и три легковых автомобиля", - написал он.
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Кроме того, поступила информация о повреждениях в селе Новая Таволжанка - в одном частном доме посечена кровля и выбиты окна, рассказал Гладков.
«
"Электроснабжение восстановлено в сёлах Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково и Ржевка. Без света пока частично город Шебекино, а также сёла Чураево и Крапивное", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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