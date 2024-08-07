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В Шебекино два украинских дрона атаковали многоквартирный дом
В Шебекино два украинских дрона атаковали многоквартирный дом - РИА Новости, 07.08.2024
В Шебекино два украинских дрона атаковали многоквартирный дом
Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом в Шебекино, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:19
2024-08-07T09:19
2024-08-07T09:19
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом в Шебекино, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атакам дронов ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. Двумя дронами атакован многоквартирный дом. Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в доме повреждены балконы и окна нескольких квартир. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Шебекино два украинских дрона атаковали многоквартирный дом
Гладков: два украинских дрона атаковали многоквартирный дом в Шебекино