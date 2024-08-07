https://ria.ru/20240807/shebekino-1964564455.html

В Шебекино два украинских дрона атаковали многоквартирный дом

В Шебекино два украинских дрона атаковали многоквартирный дом - РИА Новости, 07.08.2024

В Шебекино два украинских дрона атаковали многоквартирный дом

Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом в Шебекино, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:19

2024-08-07T09:19

2024-08-07T09:19

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом в Шебекино, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атакам дронов ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. Двумя дронами атакован многоквартирный дом. Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в доме повреждены балконы и окна нескольких квартир. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)