https://ria.ru/20240807/rszo-1964547361.html

"Град" поразил сосредоточение ВСУ на Авдеевском направлении

"Град" поразил сосредоточение ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.08.2024

"Град" поразил сосредоточение ВСУ на Авдеевском направлении

РСЗО "Град" группировки "Центр" поразила сосредоточение пехоты и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:23

2024-08-07T05:23

2024-08-07T13:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964559393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00a997c3baa3b92363399d3f0c2919ea.jpg

ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. РСЗО "Град" группировки "Центр" поразила сосредоточение пехоты и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенному в лесополосе на авдеевском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что военнослужащие произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров. Залповым ударом артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции ВСУ. Контроль поражения целей и передачу координат места положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА. "Мы идем вперед, наверняка обратили внимание, что каждый день появляются сообщения о том, что армия России освободила тот или иной населённый пункт от фашистов. Поэтому мы ежедневно двигаемся вперед, привязываем новые огневые и работаем по противнику. Не даем ему закрепиться, не даем ему переходить в контратаки", – рассказал старший офицер батареи с позывным "Табол".

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Район сосредоточения пехоты и бронетехнику ВСУ поражен на Авдеевском направлении. Кадры МО "Град" группировки войск "Центр" поразил сосредоточение пехоты и техники ВСУ на авдеевском направлении, кадры его работы публикует Минобороны 2024-08-07T05:23 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность