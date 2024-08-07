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"Град" поразил сосредоточение ВСУ на Авдеевском направлении
"Град" поразил сосредоточение ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.08.2024
"Град" поразил сосредоточение ВСУ на Авдеевском направлении
РСЗО "Град" группировки "Центр" поразила сосредоточение пехоты и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:23
2024-08-07T05:23
2024-08-07T13:11
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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. РСЗО "Град" группировки "Центр" поразила сосредоточение пехоты и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенному в лесополосе на авдеевском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что военнослужащие произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров. Залповым ударом артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции ВСУ. Контроль поражения целей и передачу координат места положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА. "Мы идем вперед, наверняка обратили внимание, что каждый день появляются сообщения о том, что армия России освободила тот или иной населённый пункт от фашистов. Поэтому мы ежедневно двигаемся вперед, привязываем новые огневые и работаем по противнику. Не даем ему закрепиться, не даем ему переходить в контратаки", – рассказал старший офицер батареи с позывным "Табол".
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Район сосредоточения пехоты и бронетехнику ВСУ поражен на Авдеевском направлении. Кадры МО
"Град" группировки войск "Центр" поразил сосредоточение пехоты и техники ВСУ на авдеевском направлении, кадры его работы публикует Минобороны
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"Град" поразил сосредоточение ВСУ на Авдеевском направлении
МО: РСЗО "Град" поразила сосредоточение пехоты и техники ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. РСЗО "Град" группировки "Центр" поразила сосредоточение пехоты и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенному в лесополосе на авдеевском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что военнослужащие произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров. Залповым ударом артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции ВСУ. Контроль поражения целей и передачу координат места положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА.
"Мы идем вперед, наверняка обратили внимание, что каждый день появляются сообщения о том, что армия России освободила тот или иной населённый пункт от фашистов. Поэтому мы ежедневно двигаемся вперед, привязываем новые огневые и работаем по противнику. Не даем ему закрепиться, не даем ему переходить в контратаки", – рассказал старший офицер батареи с позывным "Табол".