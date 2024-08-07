https://ria.ru/20240807/rotveyler-1964682615.html

В Братске ротвейлер покусал двух мужчин

В Братске ротвейлер покусал двух мужчин - РИА Новости, 07.08.2024

В Братске ротвейлер покусал двух мужчин

Ротвейлер в Братске покусал двух мужчин, прибывший по вызову сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы обезвредить агрессивную собаку, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:54

2024-08-07T15:54

2024-08-07T15:54

происшествия

братск

иркутская область

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ИРКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Ротвейлер в Братске покусал двух мужчин, прибывший по вызову сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы обезвредить агрессивную собаку, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В дежурную часть полиции Братска поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что на мужчину напала собака бойцовской породы. При этом хозяин ротвейлера с явными признаками алкогольного опьянения находился рядом и ничего не предпринял, чтобы остановить собаку. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили во дворе многоквартирного дома мужчину с травмами от укусов. "В это время владелец пса конфликтовал со вторым оппонентом и грозил натравить животное. Требования полицейских успокоить пса он игнорировал. В какой-то момент животное набросилось на местного жителя. Сотрудники полиции в соответствии с федеральным законом "О полиции" применили табельное оружие, обезвредив собаку", - говорится в сообщении. Отмечается, что одного из пострадавших на "скорой помощи" доставили в больницу, второму медики назначили амбулаторное лечение. В настоящий момент в отношении владельца собаки проводится проверка.

https://ria.ru/20240807/sobaki-1964558855.html

https://ria.ru/20240129/pitbul-1924076639.html

братск

иркутская область

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происшествия, братск, иркутская область