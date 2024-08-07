Рейтинг@Mail.ru
В Братске ротвейлер покусал двух мужчин - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/rotveyler-1964682615.html
В Братске ротвейлер покусал двух мужчин
В Братске ротвейлер покусал двух мужчин - РИА Новости, 07.08.2024
В Братске ротвейлер покусал двух мужчин
Ротвейлер в Братске покусал двух мужчин, прибывший по вызову сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы обезвредить агрессивную собаку, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:54
2024-08-07T15:54
происшествия
братск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
ИРКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Ротвейлер в Братске покусал двух мужчин, прибывший по вызову сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы обезвредить агрессивную собаку, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В дежурную часть полиции Братска поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что на мужчину напала собака бойцовской породы. При этом хозяин ротвейлера с явными признаками алкогольного опьянения находился рядом и ничего не предпринял, чтобы остановить собаку. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили во дворе многоквартирного дома мужчину с травмами от укусов. "В это время владелец пса конфликтовал со вторым оппонентом и грозил натравить животное. Требования полицейских успокоить пса он игнорировал. В какой-то момент животное набросилось на местного жителя. Сотрудники полиции в соответствии с федеральным законом "О полиции" применили табельное оружие, обезвредив собаку", - говорится в сообщении. Отмечается, что одного из пострадавших на "скорой помощи" доставили в больницу, второму медики назначили амбулаторное лечение. В настоящий момент в отношении владельца собаки проводится проверка.
https://ria.ru/20240807/sobaki-1964558855.html
https://ria.ru/20240129/pitbul-1924076639.html
братск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, братск, иркутская область
Происшествия, Братск, Иркутская область
В Братске ротвейлер покусал двух мужчин

Полицейский в Братске застрелил ротвейлера, покусавшего двух местных жителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Ротвейлер в Братске покусал двух мужчин, прибывший по вызову сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы обезвредить агрессивную собаку, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В дежурную часть полиции Братска поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что на мужчину напала собака бойцовской породы. При этом хозяин ротвейлера с явными признаками алкогольного опьянения находился рядом и ничего не предпринял, чтобы остановить собаку. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили во дворе многоквартирного дома мужчину с травмами от укусов.
Злая собака - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Мосгордуме предложили ввести курсы для владельцев "опасных" собак
Вчера, 08:45
«
"В это время владелец пса конфликтовал со вторым оппонентом и грозил натравить животное. Требования полицейских успокоить пса он игнорировал. В какой-то момент животное набросилось на местного жителя. Сотрудники полиции в соответствии с федеральным законом "О полиции" применили табельное оружие, обезвредив собаку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одного из пострадавших на "скорой помощи" доставили в больницу, второму медики назначили амбулаторное лечение.
В настоящий момент в отношении владельца собаки проводится проверка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь
29 января, 10:24
 
ПроисшествияБратскИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала