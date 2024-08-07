https://ria.ru/20240807/rosgvardiya-1964755480.html
Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ
Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ - РИА Новости, 07.08.2024
Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ
Росгвардия вместе с Минобороны РФ и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ в Курской и Белгородской областях, сообщили... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:46
2024-08-07T19:46
2024-08-07T19:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
владимир путин
валерий герасимов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия вместе с Минобороны РФ и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ в Курской и Белгородской областях, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."ФСВНГ Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны России и Пограничной службой ФСБ России нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях", - говорится в релизе.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ
Росгвардия и Минобороны нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ