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Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 07.08.2024 (обновлено: 19:54 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/rosgvardiya-1964755480.html
Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ
Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ - РИА Новости, 07.08.2024
Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ
Росгвардия вместе с Минобороны РФ и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ в Курской и Белгородской областях, сообщили... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:46
2024-08-07T19:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
владимир путин
валерий герасимов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия вместе с Минобороны РФ и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ в Курской и Белгородской областях, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."ФСВНГ Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны России и Пограничной службой ФСБ России нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях", - говорится в релизе.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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безопасность, россия, белгородская область, курская область, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ

Росгвардия и Минобороны нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗанятия спецназа Росгвардии
Занятия спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Занятия спецназа Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия вместе с Минобороны РФ и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ в Курской и Белгородской областях, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
«
"ФСВНГ Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны России и Пограничной службой ФСБ России нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях", - говорится в релизе.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области
Вчера, 19:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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