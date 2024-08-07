https://ria.ru/20240807/rosgvardiya-1964755480.html

Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ

Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ - РИА Новости, 07.08.2024

Росгвардия и Минобороны нарастили силы для борьбы с украинскими ДРГ

Росгвардия вместе с Минобороны РФ и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ в Курской и Белгородской областях, сообщили... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:46

2024-08-07T19:46

2024-08-07T19:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

курская область

владимир путин

валерий герасимов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия вместе с Минобороны РФ и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с украинскими ДРГ в Курской и Белгородской областях, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."ФСВНГ Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны России и Пограничной службой ФСБ России нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях", - говорится в релизе.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

россия

белгородская область

курская область

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