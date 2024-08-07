https://ria.ru/20240807/rosgvardiya-1964755111.html
На Курской АЭС усилили меры безопасности
На Курской АЭС усилили меры безопасности - РИА Новости, 07.08.2024
На Курской АЭС усилили меры безопасности
Росгвардия дополнительно усилила меры безопасности на Курской АЭС в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:41
2024-08-07T19:41
2024-08-07T19:57
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
курская аэс
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия дополнительно усилила меры безопасности на Курской АЭС в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции", - говорится в релизе.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Курской АЭС усилили меры безопасности
Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС