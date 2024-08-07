https://ria.ru/20240807/rosgvardiya-1964755111.html

На Курской АЭС усилили меры безопасности

На Курской АЭС усилили меры безопасности - РИА Новости, 07.08.2024

На Курской АЭС усилили меры безопасности

Росгвардия дополнительно усилила меры безопасности на Курской АЭС в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:41

2024-08-07T19:41

2024-08-07T19:57

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

курская аэс

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

курская область

владимир путин

киев

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия дополнительно усилила меры безопасности на Курской АЭС в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции", - говорится в релизе.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

россия

курская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская аэс, россия, валерий герасимов, курская область, владимир путин, киев, вооруженные силы украины