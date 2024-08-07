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На Курской АЭС усилили меры безопасности - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:41 07.08.2024 (обновлено: 19:57 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/rosgvardiya-1964755111.html
На Курской АЭС усилили меры безопасности
На Курской АЭС усилили меры безопасности - РИА Новости, 07.08.2024
На Курской АЭС усилили меры безопасности
Росгвардия дополнительно усилила меры безопасности на Курской АЭС в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:41
2024-08-07T19:57
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
курская аэс
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
курская область
владимир путин
киев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия дополнительно усилила меры безопасности на Курской АЭС в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции", - говорится в релизе.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
россия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская аэс, россия, валерий герасимов, курская область, владимир путин, киев, вооруженные силы украины
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Курская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Курская область, Владимир Путин, Киев, Вооруженные силы Украины
На Курской АЭС усилили меры безопасности

Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС

© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станцииОбщий план Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия дополнительно усилила меры безопасности на Курской АЭС в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
«
"В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции", - говорится в релизе.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Курская АЭСРоссияВалерий ГерасимовКурская областьВладимир ПутинКиевВооруженные силы Украины
 
 
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