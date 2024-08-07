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Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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19:56 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/rosgvardija-1964757071.html
Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области
Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области
Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области в связи с атакой украинских военных на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:56
2024-08-07T19:56
здоровье - общество
курская область
россия
киев
валерий герасимов
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. "Выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области", - сказали в ведомстве. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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курская область
россия
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здоровье - общество, курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области

Росгвардия выделила дополнительные силы в связи с атакой ВСУ на Курскую область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбразец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии
Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
«
"Выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области", - сказали в ведомстве.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Вчера, 08:00
 
Здоровье - ОбществоКурская областьРоссияКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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