https://ria.ru/20240807/rosgvardija-1964757071.html

Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области

Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области

Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области в связи с атакой украинских военных на... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:56

2024-08-07T19:56

2024-08-07T19:56

здоровье - общество

курская область

россия

киев

валерий герасимов

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. "Выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области", - сказали в ведомстве. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины