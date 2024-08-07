https://ria.ru/20240807/rosgvardija-1964757071.html
Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области
Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области
Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области в связи с атакой украинских военных на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:56
2024-08-07T19:56
2024-08-07T19:56
здоровье - общество
курская область
россия
киев
валерий герасимов
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области в связи с атакой украинских военных на регион, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. "Выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области", - сказали в ведомстве. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области
Росгвардия выделила дополнительные силы в связи с атакой ВСУ на Курскую область