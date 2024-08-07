https://ria.ru/20240807/reshetnikov-1964664655.html

Решетников попросил Путина продлить меру по обнулению НДС для гостиниц

Решетников попросил Путина продлить меру по обнулению НДС для гостиниц - РИА Новости, 07.08.2024

Решетников попросил Путина продлить меру по обнулению НДС для гостиниц

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:06

2024-08-07T15:06

2024-08-07T15:30

экономика

максим решетников

владимир путин

россия

дмитрий чернышенко

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года."У нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились, поэтому просили, и Антон Германович (Силуанов - ред.) это понимает, продлить обнуление до 2030 года", - сказал министр.В конце июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил, что достигнута договоренность с Минфином о продлении нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года.

https://ria.ru/20240807/mishustin-1964578465.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, максим решетников, владимир путин, россия, дмитрий чернышенко, министерство финансов рф (минфин россии)