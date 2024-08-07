https://ria.ru/20240807/reshetnikov-1964664655.html
Решетников попросил Путина продлить меру по обнулению НДС для гостиниц
Решетников попросил Путина продлить меру по обнулению НДС для гостиниц - РИА Новости, 07.08.2024
Решетников попросил Путина продлить меру по обнулению НДС для гостиниц
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:06
2024-08-07T15:06
2024-08-07T15:30
экономика
максим решетников
владимир путин
россия
дмитрий чернышенко
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года."У нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились, поэтому просили, и Антон Германович (Силуанов - ред.) это понимает, продлить обнуление до 2030 года", - сказал министр.В конце июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил, что достигнута договоренность с Минфином о продлении нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года.
https://ria.ru/20240807/mishustin-1964578465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, владимир путин, россия, дмитрий чернышенко, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Максим Решетников, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Решетников попросил Путина продлить меру по обнулению НДС для гостиниц
Решетников попросил продлить меру по обнулению НДС для гостиниц до 2030 года