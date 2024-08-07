https://ria.ru/20240807/rakety-1964622649.html
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 07.08.2024
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты
Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:58
2024-08-07T12:58
2024-08-07T13:01
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты
Врио губернатора: над Курской областью сбили еще две украинские ракеты