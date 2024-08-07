https://ria.ru/20240807/pvo-1964549845.html

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО сбили в Курской области три украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:12

2024-08-07T06:12

2024-08-07T06:47

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

россия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили в Курской области три украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области с 4.26 мск."В Курской области силами ПВО сбиты три украинских БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, безопасность, россия, алексей смирнов (политик)