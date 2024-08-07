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В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО сбили в Курской области три украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:12
2024-08-07T06:12
2024-08-07T06:47
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили в Курской области три украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области с 4.26 мск."В Курской области силами ПВО сбиты три украинских БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в Курской области силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ