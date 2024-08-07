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В Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ
В Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника сбиты в северной части Ростовской области минувшей ночью, при падении обломков никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Голубев в своем... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T04:55
2024-08-07T04:55
2024-08-07T05:01
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
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василий голубев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в северной части Ростовской области минувшей ночью, при падении обломков никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Василий Голубев
В Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Голубев: на севере Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ