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В Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ

В Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

В Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника сбиты в северной части Ростовской области минувшей ночью, при падении обломков никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Голубев в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T04:55

2024-08-07T04:55

2024-08-07T05:01

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

василий голубев

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в северной части Ростовской области минувшей ночью, при падении обломков никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, василий голубев