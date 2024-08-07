https://ria.ru/20240807/promyshlennost-1964477216.html

Фаза подъема: Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран

Фаза подъема: Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран - РИА Новости, 07.08.2024

Фаза подъема: Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран

В списке промышленно развитых экономик Британия с восьмой строчки опустилась на 12-ю и уступила место в топ-10 России. Почему так произошло — в материале РИА... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:00

2024-08-07T08:00

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экономика

россия

великобритания

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В списке промышленно развитых экономик Британия с восьмой строчки опустилась на 12-ю и уступила место в топ-10 России. Почему так произошло — в материале РИА Новости.Вылет из десяткиСогласно анализу британской ассоциации производственных секторов Make UK, вперед вырвались Россия и Мексика. Как уточняет Times, эти страны заняли восьмое и седьмое места соответственно. Лидерство сохранили Китай и США.Специалисты объясняют провал Лондона "перекройкой контуров" мировой экономики и отсутствием "долгосрочной промышленной стратегии" в отличие от других крупных государств вроде Германии, Китая и США.Великобритания — единственная из наиболее промышленно развитых стран мира, не имеющая плана для производственных секторов, констатировали аналитики.И нет оснований для позитивного прогноза, включая "передовые" обрабатывающие отрасли, указывают эксперты Шеффилдского университета."Сокращение рабочих мест в обрабатывающей промышленности удалось обратить вспять за последние пять лет, но это может быть просто краткосрочным "отскоком" после катастрофического падения в предыдущем десятилетии, усугубленного экономическим кризисом 2008 года. Более того, мы, похоже, стали свидетелями нового явления: Великобритания создает низкоквалифицированные рабочие места, не увеличивая при этом производственный потенциал", — пишут авторы исследования.Политические просчетыПо мнению аналитиков университета, выход из ЕС продолжит давить на реальный сектор страны в ближайшие годы. Возможно возникновение торговых барьеров с ключевыми европейскими партнерами и снижение инвестиций."Исключение из рейтинга обусловлено, с одной стороны, ростом промышленности конкурирующих стран, с другой — проблемами собственной индустрии. Среди них — разрыв экономических связей с Россией, в частности отказ от нефти и природного газа. Подобные политические просчеты не могли не сказаться", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Темпы удвоилисьРоссия демонстрирует позитивную динамику с марта 2023-го.Активность в реальном секторе поднялась до рекордных показателей 2017-го. А темпы увеличения занятости — самые высокие с 2000-го.Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность — плюс 7,5 процента. Общий показатель за 2023-й — 3,5 процента.В первом полугодии 2024-го, по данным Росстата, индустрия прибавила еще 4,4 процента (в 2023-м было 2,1).Аналитики Make UK связали этот рывок с "беспрецедентным ростом оборонной промышленности, на который приходится более шести процентов ВВП страны".Однако, помимо гособоронзаказа, важную роль сыграли импортозамещение и локализация производств.Не только ВПКЛидируют в основном средне- и высокотехнологичные предприятия. В частности, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. Срыв поставок из-за рубежа стимулировал модернизацию производственно-технологической базы и обеспечил максимальную загрузку мощностей. Для отечественных товаров открылись перспективные ниши.В апреле Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ опубликовал результаты опроса о ходе импортозамещения в промышленности. Выяснилось, что в 2023-м по сравнению с 2022-м процесс ускорился для 36 процентов предприятий. В 2024-м, по прогнозам руководителей производств, это продолжится у 47 процентов компаний, выпускающих электрооборудование, 44 — автотранспорт и прицепы, 40 — прочие готовые изделия. В сфере фармацевтики таких предприятий 47 процентов, нефтехимии — 42, показатель по добыче полезных ископаемых в целом — 42 процента, нефти и газа — 30.Как подчеркнули в ВШЭ, судя по оценкам востребованности импортозамещения, предприятия "глубоко вовлечены в процесс". Низкую зависимость от импорта отмечают почти 30 процентов."Фаза нового подъема"В первом полугодии основной положительный вклад также внесла обрабатывающая промышленность: плюс восемь процентов. Лидеры по приросту — производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования, 36,1 процента), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (35), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (27,4).Особая статья — легковушки. Если в 2022-м на фоне ухода западных брендов тут было падение в 2,5 раза, то в 2023-м — увеличение почти на 20 процентов. А сейчас вообще 62,2.Рекорды также в сфере радиолокационной аппаратуры и аппаратуры дистанционного управления — 65,7 процента, навигационных приборов — 45,2. Сборка тепловозов — 45,7, магистральных грузовых вагонов — 40,4 процента. И даже у свекловичного сахара — 41,7.Как указывали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с февраля в стране наблюдается "фаза нового подъема". Около двух третей прироста они объяснили конъюнктурными факторами — одномоментным завершением крупных заказов в сфере металлических изделий и восстановлением производства нефтепродуктов.Так, например, в марте были самые лучшие результаты за почти 18 лет. Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P достиг 55,7 — максимум с августа 2006-го. Больше 50 — это рост, меньше — спад.Загрузка мощностейЗагрузка на заводах во втором квартале поднялась до 80,9 процента, сообщил Банк России в июльском выпуске "Мониторинга предприятий". Данные основаны на регулярно проводимых (с 2000-го) опросах в нефинансовом секторе. В выборке — 14,5 тысячи предприятий."Это новый исторический максимум", — подчеркивают в ЦБ. В первом квартале было 80,3.В частности, в добыче полезных ископаемых — 82,6 процента, обрабатывающем секторе — 75,6, строительстве — 77,7.Банк России указывает что предприятия "модернизировали производство в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения".Все это сопровождалось усилением инвестиционной активности. По оценкам, тут максимум с 2009-го, отмечает регулятор. Сейчас баланс ответов — порядка девяти пунктов; два года назад он был в отрицательной зоне, на уровне минус четырех, а в середине ковидного 2020-го — минус восемь.Вышла за рамкиЗападные аналитики признают: российская экономика растет, и это давно вышло на за рамки "оборонного" подъема.Так, страна получила более высокие, чем ожидалось, доходы от нефти и газа: санкции по ценам на топливо в значительной степени провалились. Федеральный бюджет в прошлом году пополнился на 8,82 триллиона рублей за счет этого сектора — ожидали на 822 миллиарда меньше.Из-за западных санкций компании вкладывают значительные средства в переоснащение производственных линий.В первом квартале, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал увеличились на 14,5 процента в годовом исчислении — до 5,93 триллиона рублей (66,2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20240805/gaz-1963759859.html

https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html

https://ria.ru/20240719/uran-1960336026.html

https://ria.ru/20240804/udobreniya-1963410495.html

https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961544388.html

https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html

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экономика, россия, великобритания, центральный банк рф (цб рф), высшая школа экономики (вшэ)