Фаза подъема: Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран
В России продолжается бум промышленного производства
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВыпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК)
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В списке промышленно развитых экономик Британия с восьмой строчки опустилась на 12-ю и уступила место в топ-10 России. Почему так произошло — в материале РИА Новости.
Вылет из десятки
Специалисты объясняют провал Лондона "перекройкой контуров" мировой экономики и отсутствием "долгосрочной промышленной стратегии" в отличие от других крупных государств вроде Германии, Китая и США.
Великобритания — единственная из наиболее промышленно развитых стран мира, не имеющая плана для производственных секторов, констатировали аналитики.
И нет оснований для позитивного прогноза, включая "передовые" обрабатывающие отрасли, указывают эксперты Шеффилдского университета.
"Сокращение рабочих мест в обрабатывающей промышленности удалось обратить вспять за последние пять лет, но это может быть просто краткосрочным "отскоком" после катастрофического падения в предыдущем десятилетии, усугубленного экономическим кризисом 2008 года. Более того, мы, похоже, стали свидетелями нового явления: Великобритания создает низкоквалифицированные рабочие места, не увеличивая при этом производственный потенциал", — пишут авторы исследования.
© Фото : пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиНа 20 процентов увеличено производство электрического оборудования в Подмосковье
На 20 процентов увеличено производство электрического оборудования в Подмосковье
Политические просчеты
По мнению аналитиков университета, выход из ЕС продолжит давить на реальный сектор страны в ближайшие годы. Возможно возникновение торговых барьеров с ключевыми европейскими партнерами и снижение инвестиций.
"Исключение из рейтинга обусловлено, с одной стороны, ростом промышленности конкурирующих стран, с другой — проблемами собственной индустрии. Среди них — разрыв экономических связей с Россией, в частности отказ от нефти и природного газа. Подобные политические просчеты не могли не сказаться", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Темпы удвоились
Россия демонстрирует позитивную динамику с марта 2023-го.
Активность в реальном секторе поднялась до рекордных показателей 2017-го. А темпы увеличения занятости — самые высокие с 2000-го.
Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность — плюс 7,5 процента. Общий показатель за 2023-й — 3,5 процента.
В первом полугодии 2024-го, по данным Росстата, индустрия прибавила еще 4,4 процента (в 2023-м было 2,1).
Аналитики Make UK связали этот рывок с "беспрецедентным ростом оборонной промышленности, на который приходится более шести процентов ВВП страны".
Однако, помимо гособоронзаказа, важную роль сыграли импортозамещение и локализация производств.
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане
Не только ВПК
Лидируют в основном средне- и высокотехнологичные предприятия. В частности, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. Срыв поставок из-за рубежа стимулировал модернизацию производственно-технологической базы и обеспечил максимальную загрузку мощностей. Для отечественных товаров открылись перспективные ниши.
В апреле Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ опубликовал результаты опроса о ходе импортозамещения в промышленности. Выяснилось, что в 2023-м по сравнению с 2022-м процесс ускорился для 36 процентов предприятий.
В 2024-м, по прогнозам руководителей производств, это продолжится у 47 процентов компаний, выпускающих электрооборудование, 44 — автотранспорт и прицепы, 40 — прочие готовые изделия. В сфере фармацевтики таких предприятий 47 процентов, нефтехимии — 42, показатель по добыче полезных ископаемых в целом — 42 процента, нефти и газа — 30.
Как подчеркнули в ВШЭ, судя по оценкам востребованности импортозамещения, предприятия "глубоко вовлечены в процесс". Низкую зависимость от импорта отмечают почти 30 процентов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
На Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
"Фаза нового подъема"
В первом полугодии основной положительный вклад также внесла обрабатывающая промышленность: плюс восемь процентов. Лидеры по приросту — производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования, 36,1 процента), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (35), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (27,4).
Особая статья — легковушки. Если в 2022-м на фоне ухода западных брендов тут было падение в 2,5 раза, то в 2023-м — увеличение почти на 20 процентов. А сейчас вообще 62,2.
Рекорды также в сфере радиолокационной аппаратуры и аппаратуры дистанционного управления — 65,7 процента, навигационных приборов — 45,2. Сборка тепловозов — 45,7, магистральных грузовых вагонов — 40,4 процента. И даже у свекловичного сахара — 41,7.
Как указывали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с февраля в стране наблюдается "фаза нового подъема". Около двух третей прироста они объяснили конъюнктурными факторами — одномоментным завершением крупных заказов в сфере металлических изделий и восстановлением производства нефтепродуктов.
Так, например, в марте были самые лучшие результаты за почти 18 лет. Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P достиг 55,7 — максимум с августа 2006-го. Больше 50 — это рост, меньше — спад.
© iStock.com / Extreme MediaПроизводство лекарств
© iStock.com / Extreme Media
Производство лекарств
Загрузка мощностей
Загрузка на заводах во втором квартале поднялась до 80,9 процента, сообщил Банк России в июльском выпуске "Мониторинга предприятий". Данные основаны на регулярно проводимых (с 2000-го) опросах в нефинансовом секторе. В выборке — 14,5 тысячи предприятий.
"Это новый исторический максимум", — подчеркивают в ЦБ. В первом квартале было 80,3.
В частности, в добыче полезных ископаемых — 82,6 процента, обрабатывающем секторе — 75,6, строительстве — 77,7.
Банк России указывает что предприятия "модернизировали производство в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения".
Здание Центрального банка России в Москве
Все это сопровождалось усилением инвестиционной активности. По оценкам, тут максимум с 2009-го, отмечает регулятор. Сейчас баланс ответов — порядка девяти пунктов; два года назад он был в отрицательной зоне, на уровне минус четырех, а в середине ковидного 2020-го — минус восемь.
Вышла за рамки
Западные аналитики признают: российская экономика растет, и это давно вышло на за рамки "оборонного" подъема.
Так, страна получила более высокие, чем ожидалось, доходы от нефти и газа: санкции по ценам на топливо в значительной степени провалились. Федеральный бюджет в прошлом году пополнился на 8,82 триллиона рублей за счет этого сектора — ожидали на 822 миллиарда меньше.
Из-за западных санкций компании вкладывают значительные средства в переоснащение производственных линий.
В первом квартале, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал увеличились на 14,5 процента в годовом исчислении — до 5,93 триллиона рублей (66,2 миллиарда долларов).
Работа нефтяных станков-качалок