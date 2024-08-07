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Приговор обвиняемой в госизмене Карелиной вынесут в четверг - РИА Новости, 07.08.2024
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15:09 07.08.2024 (обновлено: 15:43 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/prigovor-1964665855.html
Приговор обвиняемой в госизмене Карелиной вынесут в четверг
Приговор обвиняемой в госизмене Карелиной вынесут в четверг - РИА Новости, 07.08.2024
Приговор обвиняемой в госизмене Карелиной вынесут в четверг
Свердловский областной суд завершил судебное следствие по делу гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, в четверг состоятся прения сторон и... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:09
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россия
сша
происшествия
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд завершил судебное следствие по делу гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, в четверг состоятся прения сторон и огласят приговор, сообщил журналистам ее адвокат Михаил Мушаилов."Завтра у нас прения, последнее слово и приговор", – сказал Мушаилов после завершения второго заседания по делу.Он добавил, что Карелина свою вину признает, однако, сумму донатов, в которых её обвиняют, отказался назвать.Как уточнил журналистам гособвинитель, заседание начнется в 9.00 мск.Ранее в разговоре с РИА Новости один первых адвокатов Карелиной Михаил Пичугов отмечал, что на большинство вопросов он знает ответ, но сообщить мало что может из-за грифа "совершенно секретно".В феврале ФСБ России сообщала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html
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россия, сша, происшествия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Приговор обвиняемой в госизмене Карелиной вынесут в четверг

Адвокат: прения сторон по делу обвиняемой в госизмене Карелиной пройдут завтра

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд завершил судебное следствие по делу гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, в четверг состоятся прения сторон и огласят приговор, сообщил журналистам ее адвокат Михаил Мушаилов.
«
"Завтра у нас прения, последнее слово и приговор", – сказал Мушаилов после завершения второго заседания по делу.
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Он добавил, что Карелина свою вину признает, однако, сумму донатов, в которых её обвиняют, отказался назвать.
Как уточнил журналистам гособвинитель, заседание начнется в 9.00 мск.
Ранее в разговоре с РИА Новости один первых адвокатов Карелиной Михаил Пичугов отмечал, что на большинство вопросов он знает ответ, но сообщить мало что может из-за грифа "совершенно секретно".
В феврале ФСБ России сообщала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
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