https://ria.ru/20240807/prigovor-1964665855.html

Приговор обвиняемой в госизмене Карелиной вынесут в четверг

Приговор обвиняемой в госизмене Карелиной вынесут в четверг - РИА Новости, 07.08.2024

Приговор обвиняемой в госизмене Карелиной вынесут в четверг

Свердловский областной суд завершил судебное следствие по делу гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, в четверг состоятся прения сторон и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:09

2024-08-07T15:09

2024-08-07T15:43

россия

сша

происшествия

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд завершил судебное следствие по делу гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, в четверг состоятся прения сторон и огласят приговор, сообщил журналистам ее адвокат Михаил Мушаилов."Завтра у нас прения, последнее слово и приговор", – сказал Мушаилов после завершения второго заседания по делу.Он добавил, что Карелина свою вину признает, однако, сумму донатов, в которых её обвиняют, отказался назвать.Как уточнил журналистам гособвинитель, заседание начнется в 9.00 мск.Ранее в разговоре с РИА Новости один первых адвокатов Карелиной Михаил Пичугов отмечал, что на большинство вопросов он знает ответ, но сообщить мало что может из-за грифа "совершенно секретно".В феврале ФСБ России сообщала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html

https://ria.ru/20240801/sud-1963512138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, происшествия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)