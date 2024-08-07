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Житель Магадана получил год принудительных работ за пожар
Житель Магадана получил год принудительных работ за пожар - РИА Новости, 07.08.2024
Житель Магадана получил год принудительных работ за пожар
Суд в Магадане признал жителя Магадана виновным в том, что он запустил неосторожно пиротехнику, спалил свой дом, в котором погибли двое его гостей, мужчина... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:02
2024-08-07T06:02
2024-08-07T06:02
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МАГАДАН, 7 авг - РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя Магадана виновным в том, что он запустил неосторожно пиротехнику, спалил свой дом, в котором погибли двое его гостей, мужчина получил год принудительных работ, сообщает в среду СУСК России по региону. "В ходе употребления со своим знакомым и сожительницей спиртных напитков в частном деревянном доме на улице Пролетарской без водоснабжения хозяин жилища решил произвести выстрел пиротехническим сигналом охотника на придомовой территории. Однако, заряжая пусковое устройство, допустил его несанкционированное срабатывание, возгорание пиротехнического элемента и распространение пожара. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчина и женщина не смогли выбраться из горящего дома и погибли", - сообщает ведомство. Уточняется, что суд признал жителя Магадана виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам при пожаре. "Приговором суда осужденному <…> назначено наказание в виде принудительных работ на срок один год, с удержанием части заработной платы. В пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда", - дополняет СУСК России по Магаданской области.
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происшествия, магадан, россия, магаданская область
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область
Житель Магадана получил год принудительных работ за пожар
Магаданец получил год принудительных работ за пожар, в котором погибли его гости
МАГАДАН, 7 авг - РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя Магадана виновным в том, что он запустил неосторожно пиротехнику, спалил свой дом, в котором погибли двое его гостей, мужчина получил год принудительных работ, сообщает в среду СУСК России по региону.
"В ходе употребления со своим знакомым и сожительницей спиртных напитков в частном деревянном доме на улице Пролетарской без водоснабжения хозяин жилища решил произвести выстрел пиротехническим сигналом охотника на придомовой территории. Однако, заряжая пусковое устройство, допустил его несанкционированное срабатывание, возгорание пиротехнического элемента и распространение пожара. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчина и женщина не смогли выбраться из горящего дома и погибли", - сообщает ведомство.
Уточняется, что суд признал жителя Магадана виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам при пожаре.
"Приговором суда осужденному <…> назначено наказание в виде принудительных работ на срок один год, с удержанием части заработной платы. В пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда", - дополняет СУСК России по Магаданской области
.