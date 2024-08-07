https://ria.ru/20240807/priglashenie-1964534538.html
Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента
Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента - РИА Новости, 07.08.2024
Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента
Мексика пригласила президента России Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября, российская сторона получила приглашение,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T00:28
2024-08-07T00:28
2024-08-07T01:06
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мексика пригласила президента России Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября, российская сторона получила приглашение, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольства в РФ и Мексике."Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", — сообщили изданию в диппредставительстве Мексики.Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Новый состав конгресса Мексики вступает в должность в сентябре."Приглашение на церемонию инаугурации президента Мексики российской стороне поступило", - подтвердило изданию посольство РФ в Мексике.Пресс-атташе посольства России в Мексике подтвердил РИА Новости получение приглашения на инаугурацию."Несколько недель назад поступила официальная нота от МИД Мексики, в которой сообщалось о том, что российская сторона приглашена на церемонию инаугурации избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Вопрос относительно участия российской делегации находится на рассмотрении", - сообщил пресс-атташе дипмиссии Андрей Земский.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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мексика, россия, клаудия шейнбаум, в мире, владимир путин
Мексика, Россия, Клаудия Шейнбаум, В мире, Владимир Путин
Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента
Посольство: Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента Шейнбаум
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мексика пригласила президента России Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября, российская сторона получила приглашение, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольства в РФ и Мексике.
"Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", — сообщили изданию в диппредставительстве Мексики.
Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Новый состав конгресса Мексики вступает в должность в сентябре.
"Приглашение на церемонию инаугурации президента Мексики российской стороне поступило", - подтвердило изданию посольство РФ в Мексике.
Пресс-атташе посольства России в Мексике подтвердил РИА Новости получение приглашения на инаугурацию.
"Несколько недель назад поступила официальная нота от МИД Мексики, в которой сообщалось о том, что российская сторона приглашена на церемонию инаугурации избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Вопрос относительно участия российской делегации находится на рассмотрении", - сообщил пресс-атташе дипмиссии Андрей Земский.