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В Приморье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 07.08.2024
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06:50 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/preduprezhdenie-1964551426.html
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Приморье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 07.08.2024
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение об опасном явлении объявлено в Приморье на среду и четверг в связи с ожидающимися очень сильными дождями и сильными ливнями, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:50
2024-08-07T06:50
происшествия
приморский край
дальнереченск
примгидромет
наводнения в россии — 2024
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение об опасном явлении объявлено в Приморье на среду и четверг в связи с ожидающимися очень сильными дождями и сильными ливнями, сообщает Примгидромет. "В связи с обострением фронтальных разделов во второй половине дня 7, ночью 8 августа в Приморском крае местами ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни, в отдельных районах грозы", - говорится в сообщении. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения было отрезано 12 населенных пунктов. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, там подтоплено 29 домов и 64 придомовых территорий. Всего, по данным минГОЧС Приморского края, в муниципалитетах края подтоплено 30 жилых домов и 565 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240806/delo--1964440826.html
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происшествия, приморский край, дальнереченск, примгидромет, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Приморский край, Дальнереченск, Примгидромет, Наводнения в России — 2024, Россия
В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ливней

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение об опасном явлении объявлено в Приморье на среду и четверг в связи с ожидающимися очень сильными дождями и сильными ливнями, сообщает Примгидромет.
"В связи с обострением фронтальных разделов во второй половине дня 7, ночью 8 августа в Приморском крае местами ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни, в отдельных районах грозы", - говорится в сообщении.
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На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края.
Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения было отрезано 12 населенных пунктов. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, там подтоплено 29 домов и 64 придомовых территорий. Всего, по данным минГОЧС Приморского края, в муниципалитетах края подтоплено 30 жилых домов и 565 приусадебных участков.
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