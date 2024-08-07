Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 29 природных пожаров - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 07.08.2024 (обновлено: 09:54 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/pozhar-1964569041.html
В России за сутки потушили 29 природных пожаров
В России за сутки потушили 29 природных пожаров - РИА Новости, 07.08.2024
В России за сутки потушили 29 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 9 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:53
2024-08-07T09:54
происшествия
россия
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959730569_21:0:846:464_1920x0_80_0_0_7e0afc8e0b209811e0b8000de23f19b2.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 9 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2024 в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 9 143 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 133 лесных пожаров на площади 778 592 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовал 49 пожаров на 525 518 гектарах.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959730569_124:0:743:464_1920x0_80_0_0_1299272dc2d0ab05923b55e4e0bf971f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 29 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 29 природных пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВертолет МЧС РФ тушит пожар
Вертолет МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Вертолет МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 9 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2024 в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 9 143 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи вторника на территории РФ было 133 лесных пожаров на площади 778 592 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовал 49 пожаров на 525 518 гектарах.
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах
28 июня, 08:26
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала