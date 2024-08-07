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В России за сутки потушили 29 природных пожаров

В России за сутки потушили 29 природных пожаров - РИА Новости, 07.08.2024

В России за сутки потушили 29 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 9 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:53

2024-08-07T09:53

2024-08-07T09:54

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 9 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2024 в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 9 143 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 133 лесных пожаров на площади 778 592 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовал 49 пожаров на 525 518 гектарах.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

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2024

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происшествия, россия, природные пожары в россии