https://ria.ru/20240807/postradavshiy-1964614321.html

Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали

Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали - РИА Новости, 07.08.2024

Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали

Пострадавший в Лобне госпитализирован в стационар в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:39

2024-08-07T12:39

2024-08-07T12:39

происшествия

лобня

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пострадавший в Лобне госпитализирован в стационар в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщали, что хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал. Предварительно, в квартире в руках мужчины взорвалась граната, рассказали в правоохранительных органах. "В настоящее время пострадавший госпитализирован в стационар в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе министерства.

https://ria.ru/20240806/vzryv-1964400372.html

лобня

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, лобня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)