https://ria.ru/20240807/postradavshiy-1964614321.html
Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали
Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали - РИА Новости, 07.08.2024
Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали
Пострадавший в Лобне госпитализирован в стационар в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:39
2024-08-07T12:39
2024-08-07T12:39
происшествия
лобня
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пострадавший в Лобне госпитализирован в стационар в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщали, что хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал. Предварительно, в квартире в руках мужчины взорвалась граната, рассказали в правоохранительных органах. "В настоящее время пострадавший госпитализирован в стационар в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе министерства.
https://ria.ru/20240806/vzryv-1964400372.html
лобня
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лобня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали
Пострадавшего при взрыве в Лобне госпитализировали в крайне тяжелом состоянии