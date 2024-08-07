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Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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21:23 07.08.2024
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Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области
Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил властям Курской области, а также федеральным министерствам и ведомствам держать на особом контроле обеспечение выплат РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:23
2024-08-07T21:23
курская область
россия
денис мантуров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил властям Курской области, а также федеральным министерствам и ведомствам держать на особом контроле обеспечение выплат матпомощи гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, развернуть пункты временного пропуска в соседних регионах и информировать кабмин об изменениях в оперативной обстановке в регионе, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ. Поручения даны по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области. В нем приняли участие представители МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны, ФСБ, Минэнерго, Росатома, Минздрава, Минстроя, Минфина, Росрезерва, а также представители региона. "В частности, было поручено: региональным властям совместно с Минфином России держать на особом контроле обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в пунктах временного размещения; соседним с Курской областью субъектам РФ развернуть по заявкам Курской области пункты временного размещения; незамедлительно и на постоянной основе органам силового блока информировать правительство об изменениях в оперативной обстановке", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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курская область, россия, денис мантуров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Россия, Денис Мантуров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области

Мантуров поручил развернуть пункты временного размещения в Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил властям Курской области, а также федеральным министерствам и ведомствам держать на особом контроле обеспечение выплат матпомощи гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, развернуть пункты временного пропуска в соседних регионах и информировать кабмин об изменениях в оперативной обстановке в регионе, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ.
Поручения даны по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области. В нем приняли участие представители МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны, ФСБ, Минэнерго, Росатома, Минздрава, Минстроя, Минфина, Росрезерва, а также представители региона.
"В частности, было поручено: региональным властям совместно с Минфином России держать на особом контроле обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в пунктах временного размещения; соседним с Курской областью субъектам РФ развернуть по заявкам Курской области пункты временного размещения; незамедлительно и на постоянной основе органам силового блока информировать правительство об изменениях в оперативной обстановке", - отмечается в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Курская областьРоссияДенис МантуровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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