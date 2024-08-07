https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html

Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области

Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил властям Курской области, а также федеральным министерствам и ведомствам держать на особом контроле обеспечение выплат РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:23

2024-08-07T21:23

2024-08-07T21:23

курская область

россия

денис мантуров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил властям Курской области, а также федеральным министерствам и ведомствам держать на особом контроле обеспечение выплат матпомощи гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, развернуть пункты временного пропуска в соседних регионах и информировать кабмин об изменениях в оперативной обстановке в регионе, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ. Поручения даны по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области. В нем приняли участие представители МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны, ФСБ, Минэнерго, Росатома, Минздрава, Минстроя, Минфина, Росрезерва, а также представители региона. "В частности, было поручено: региональным властям совместно с Минфином России держать на особом контроле обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в пунктах временного размещения; соседним с Курской областью субъектам РФ развернуть по заявкам Курской области пункты временного размещения; незамедлительно и на постоянной основе органам силового блока информировать правительство об изменениях в оперативной обстановке", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

курская область, россия, денис мантуров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)