https://ria.ru/20240807/pomosch-1964771292.html

Определены основные направления помощи Курской области, заявил глава Крыма

Определены основные направления помощи Курской области, заявил глава Крыма - РИА Новости, 07.08.2024

Определены основные направления помощи Курской области, заявил глава Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в разговоре с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым был выработан основные направления области,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:52

2024-08-07T21:52

2024-08-07T21:52

курская область

россия

киев

сергей аксенов (политик)

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в разговоре с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым был выработан основные направления области, подвергшейся нападению украинских войск. Крым готов оказать всю необходимую помощь Курской области, которая подверглась нападению украинских войск, заявил ранее Сергей Аксенов. "Нахожусь на прямой связи с врио главы Курской области Алексеем Борисовичем Смирновым. Час назад состоялся телефонный разговор, в ходе которого передал слова поддержки, также определили основные направления помощи братскому региону. Уверен, совместными усилиями мы преодолеем последствия преступных деяний киевского режима. Вместе мы победим!", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Режим чрезвычайной ситуации вводится в Курской области с 7 августа для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил, сообщил ранее врио губернатора Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/putin-1964677910.html

https://ria.ru/20240807/gumpomosch-1964745439.html

курская область

россия

киев

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курская область, россия, киев, сергей аксенов (политик), алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины