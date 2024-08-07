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Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти

Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти - РИА Новости, 07.08.2024

Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти

Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:07

2024-08-07T18:07

2024-08-07T18:07

специальная военная операция на украине

курская область

россия

киев

рашид темрезов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил глава региона Рашид Темрезов. "Карачаево-Черкесия всегда готова оказать необходимую помощь Курской области. Единство и сплоченность народов России – наша нерушимая сила, которая всегда будет противостоять любому врагу. Победа будет за нами!" - написал Темрезов в своем Telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964732276.html

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Кадры поражения военной техники ВСУ Кадры поражения военной техники ВСУ 2024-08-07T18:07 true PT0M50S

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курская область, россия, киев, рашид темрезов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины