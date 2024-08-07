https://ria.ru/20240807/pomosch-1964737420.html
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти - РИА Новости, 07.08.2024
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти
Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:07
2024-08-07T18:07
2024-08-07T18:07
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
рашид темрезов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_8cadf02d37013db432532a0561c89c78.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил глава региона Рашид Темрезов. "Карачаево-Черкесия всегда готова оказать необходимую помощь Курской области. Единство и сплоченность народов России – наша нерушимая сила, которая всегда будет противостоять любому врагу. Победа будет за нами!" - написал Темрезов в своем Telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964732276.html
курская область
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_385:0:2686:1726_1920x0_80_0_0_f4a8553b6010c8d3d6abbda89d22f4f7.jpg
Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
2024-08-07T18:07
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, киев, рашид темрезов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Рашид Темрезов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти
Власти: КЧР готова оказать помощь пострадавшей от атаки ВСУ Курской области