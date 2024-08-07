Рейтинг@Mail.ru
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/pomosch-1964737420.html
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти - РИА Новости, 07.08.2024
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти
Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:07
2024-08-07T18:07
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
рашид темрезов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_8cadf02d37013db432532a0561c89c78.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил глава региона Рашид Темрезов. "Карачаево-Черкесия всегда готова оказать необходимую помощь Курской области. Единство и сплоченность народов России – наша нерушимая сила, которая всегда будет противостоять любому врагу. Победа будет за нами!" - написал Темрезов в своем Telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964732276.html
курская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
2024-08-07T18:07
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_385:0:2686:1726_1920x0_80_0_0_f4a8553b6010c8d3d6abbda89d22f4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, киев, рашид темрезов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Рашид Темрезов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Карачаево-Черкесия готова помочь Курской области, заявили власти

Власти: КЧР готова оказать помощь пострадавшей от атаки ВСУ Курской области

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк Карачаево-Черкесия
 Карачаево-Черкесия - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Карачаево-Черкесия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
«
"Карачаево-Черкесия всегда готова оказать необходимую помощь Курской области. Единство и сплоченность народов России – наша нерушимая сила, которая всегда будет противостоять любому врагу. Победа будет за нами!" - написал Темрезов в своем Telegram-канале.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
США запросят разъяснения у Украины по поводу атак в Курской области
Вчера, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКиевРашид ТемрезовВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала