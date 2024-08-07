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Ставропольский край готов оказать помощь Курской области
Ставропольский край готов оказать помощь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Ставропольский край готов оказать помощь Курской области
Ставропольский край готов оказать всю необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:46
2024-08-07T17:46
2024-08-07T17:46
специальная военная операция на украине
курская область
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ставропольский край
владимир владимиров
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Ставропольский край готов оказать всю необходимую помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Сопереживаем жителям Курской области - всем, кто пострадал или потерял родных в результате украинских обстрелов. Край готов оказать курянам поддержку. Можем разместить в крае людей, которые покинули дома, помочь в восстановлении раненым. Поручил краевым минздраву и минсоцзащиты связаться с правительством Курской области и уточнить потребности. Если сможем помочь в чем-то еще, постараемся это сделать", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
2024-08-07T17:46
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курская область, россия, ставропольский край, владимир владимиров, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Ставропольский край готов оказать помощь Курской области
Власти: Ставропольский край готов оказать всю необходимую помощь Курской области