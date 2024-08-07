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Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации - РИА Новости, 07.08.2024
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Надежные люди
 
14:52 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/pomosch-1964658401.html
Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации
Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации - РИА Новости, 07.08.2024
Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации
Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации и жителей новых регионов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:52
2024-08-07T14:52
надежные люди
московская область (подмосковье)
сво
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации и жителей новых регионов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На помощь бойцам, их семьям и жителям новых регионов идут как сами товары, так и выручка от их продажи. Столичные предприниматели поддерживают участников специальной военной операции (СВО), их семьи и жителей новых регионов страны. При этом социально ответственный бизнес получает торговые места на городских фестивалях", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, самыми распространенными мерами поддержки стали перечисление выручки от продажи товаров или еды, а также отправка самих изделий. Многие предприниматели тесно сотрудничают с благотворительными фондами, переводя средства на нужды участников СВО. "Продавцы игрушек на фестивальных площадках также вносят свой вклад в помощь участникам СВО. Предприниматель Елена Саксина запустила акцию "Снегири", в рамках которой все средства от продажи войлочных птиц ручной работы пошли на закупку снаряжения, в том числе пончо для защиты военнослужащих от тепловизоров", - уточняется в сообщении.
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московская область (подмосковье), сво
Надежные люди, Московская область (Подмосковье), СВО

Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации и жителей новых регионов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На помощь бойцам, их семьям и жителям новых регионов идут как сами товары, так и выручка от их продажи. Столичные предприниматели поддерживают участников специальной военной операции (СВО), их семьи и жителей новых регионов страны. При этом социально ответственный бизнес получает торговые места на городских фестивалях", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, самыми распространенными мерами поддержки стали перечисление выручки от продажи товаров или еды, а также отправка самих изделий. Многие предприниматели тесно сотрудничают с благотворительными фондами, переводя средства на нужды участников СВО.
"Продавцы игрушек на фестивальных площадках также вносят свой вклад в помощь участникам СВО. Предприниматель Елена Саксина запустила акцию "Снегири", в рамках которой все средства от продажи войлочных птиц ручной работы пошли на закупку снаряжения, в том числе пончо для защиты военнослужащих от тепловизоров", - уточняется в сообщении.
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Надежные людиМосковская область (Подмосковье)СВО
 
 
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