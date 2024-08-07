https://ria.ru/20240807/pomosch-1964658401.html

Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации

Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации - РИА Новости, 07.08.2024

Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации

Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации и жителей новых регионов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:52

2024-08-07T14:52

2024-08-07T14:52

надежные люди

московская область (подмосковье)

сво

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации и жителей новых регионов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На помощь бойцам, их семьям и жителям новых регионов идут как сами товары, так и выручка от их продажи. Столичные предприниматели поддерживают участников специальной военной операции (СВО), их семьи и жителей новых регионов страны. При этом социально ответственный бизнес получает торговые места на городских фестивалях", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, самыми распространенными мерами поддержки стали перечисление выручки от продажи товаров или еды, а также отправка самих изделий. Многие предприниматели тесно сотрудничают с благотворительными фондами, переводя средства на нужды участников СВО. "Продавцы игрушек на фестивальных площадках также вносят свой вклад в помощь участникам СВО. Предприниматель Елена Саксина запустила акцию "Снегири", в рамках которой все средства от продажи войлочных птиц ручной работы пошли на закупку снаряжения, в том числе пончо для защиты военнослужащих от тепловизоров", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964567700.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), сво