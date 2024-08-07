https://ria.ru/20240807/pomosch-1964567700.html

Магаданские золотодобытчики отправили болотоход в зону СВО

Магаданские золотодобытчики отправили болотоход в зону СВО - РИА Новости, 07.08.2024

Магаданские золотодобытчики отправили болотоход в зону СВО

Волонтеры доставили в зону спецоперации болотоход-вездеход, купленный золотодобытчиками Магаданской области, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:55

2024-08-07T09:55

2024-08-07T09:55

надежные люди

магаданская область

боевое братство

сво

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МАГАДАН, 7 авг - РИА Новости. Волонтеры доставили в зону спецоперации болотоход-вездеход, купленный золотодобытчиками Магаданской области, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Одно из золотодобывающих предприятий решило купить нашим бойцам болотоход-вездеход. Попросили нас помочь в доставке до места. Подразделение это нам хорошо знакомо, мы доставили. Не знаю руководителей этого предприятия, но они молодцы!" - написал Козлов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240806/pomosch-1964416921.html

магаданская область

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Артем Смирнов

магаданская область, боевое братство, сво