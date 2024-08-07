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Магаданские золотодобытчики отправили болотоход в зону СВО
Магаданские золотодобытчики отправили болотоход в зону СВО - РИА Новости, 07.08.2024
Магаданские золотодобытчики отправили болотоход в зону СВО
Волонтеры доставили в зону спецоперации болотоход-вездеход, купленный золотодобытчиками Магаданской области, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:55
2024-08-07T09:55
2024-08-07T09:55
надежные люди
магаданская область
боевое братство
сво
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МАГАДАН, 7 авг - РИА Новости. Волонтеры доставили в зону спецоперации болотоход-вездеход, купленный золотодобытчиками Магаданской области, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Одно из золотодобывающих предприятий решило купить нашим бойцам болотоход-вездеход. Попросили нас помочь в доставке до места. Подразделение это нам хорошо знакомо, мы доставили. Не знаю руководителей этого предприятия, но они молодцы!" - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, боевое братство, сво
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство, СВО