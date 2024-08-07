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Посол Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:24 07.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240807/pokushenie-1964784727.html
Посол Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением
Посол Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением - РИА Новости, 08.08.2024
Посол Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением
Журналиста Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, могли выследить целенаправленно, это военное преступление будет расследовано, заявил РИА... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:24
2024-08-08T02:52
специальная военная операция на украине
россия
евгений поддубный
вооруженные силы украины
родион мирошник
курская область
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Журналиста Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, могли выследить целенаправленно, это военное преступление будет расследовано, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Как сообщила ВГТРК, военный корреспондент Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Ведущий телеканала "Россия 24" уточнил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения."Я совершенно не исключаю, что Евгения Поддубного могли выследить и нанести целенаправленный, но, слава Богу, не смертельный удар. Для врагов он слишком заметная фигура, разбивающая фейки украинских ЦИПСО в хлам. В конце концов, он суперпрофессионал, но суперпрофессионал-журналист, а не шпион и не диверсант. Потому о серьезной конспирации не могло быть и речи", - заявил Мирошник.Он отметил, что дроны для ВСУ сегодня самые доступные средства убийства гражданских, тем более когда нужно нанести удар по движущемуся автомобилю."От ударов ВСУ дронами среди гражданских только за последние полгода пострадали около 700 человек, потому и выбор орудия преступления вполне понятен. То, что за ним следили враги, у меня нет никаких сомнений", - отметил Мирошник.Покушение на журналиста - это военное преступление с точки зрения международного права, добавил собеседник агентства."Я уверен, что расследование покушения на легендарного военкора будет проведено и проведено в кратчайшие сроки, а исполнители и заказчики преступления очень скоро пожалеют о своем злодеянии", - добавил Мирошник.
https://ria.ru/20240807/reportazh-1964784500.html
https://ria.ru/20240806/stenin-1964222252.html
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россия, евгений поддубный, вооруженные силы украины, родион мирошник, курская область, ранение военкора поддубного в курской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Курская область, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Посол Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением

Мирошник: покушение на Поддубного — военное преступление, будет расследование

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВоенный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Журналиста Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, могли выследить целенаправленно, это военное преступление будет расследовано, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Как сообщила ВГТРК, военный корреспондент Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Ведущий телеканала "Россия 24" уточнил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения.
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала Россия 1 7 августа - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Репортаж Поддубного вышел в эфире телеканала "Россия 1" вечером в среду
Вчера, 23:21
«
"Я совершенно не исключаю, что Евгения Поддубного могли выследить и нанести целенаправленный, но, слава Богу, не смертельный удар. Для врагов он слишком заметная фигура, разбивающая фейки украинских ЦИПСО в хлам. В конце концов, он суперпрофессионал, но суперпрофессионал-журналист, а не шпион и не диверсант. Потому о серьезной конспирации не могло быть и речи", - заявил Мирошник.
Он отметил, что дроны для ВСУ сегодня самые доступные средства убийства гражданских, тем более когда нужно нанести удар по движущемуся автомобилю.
«
"От ударов ВСУ дронами среди гражданских только за последние полгода пострадали около 700 человек, потому и выбор орудия преступления вполне понятен. То, что за ним следили враги, у меня нет никаких сомнений", - отметил Мирошник.
Покушение на журналиста - это военное преступление с точки зрения международного права, добавил собеседник агентства.
«
"Я уверен, что расследование покушения на легендарного военкора будет проведено и проведено в кратчайшие сроки, а исполнители и заказчики преступления очень скоро пожалеют о своем злодеянии", - добавил Мирошник.
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"Всегда мог выручить". Каким был журналист Андрей Стенин
6 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныРодион МирошникКурская областьРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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