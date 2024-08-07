https://ria.ru/20240807/pokushenie-1964784727.html

Посол Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением

Посол Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением - РИА Новости, 08.08.2024

Посол Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением

Журналиста Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, могли выследить целенаправленно, это военное преступление будет расследовано, заявил РИА... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T23:24

2024-08-07T23:24

2024-08-08T02:52

специальная военная операция на украине

россия

евгений поддубный

вооруженные силы украины

родион мирошник

курская область

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Журналиста Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, могли выследить целенаправленно, это военное преступление будет расследовано, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Как сообщила ВГТРК, военный корреспондент Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Ведущий телеканала "Россия 24" уточнил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения."Я совершенно не исключаю, что Евгения Поддубного могли выследить и нанести целенаправленный, но, слава Богу, не смертельный удар. Для врагов он слишком заметная фигура, разбивающая фейки украинских ЦИПСО в хлам. В конце концов, он суперпрофессионал, но суперпрофессионал-журналист, а не шпион и не диверсант. Потому о серьезной конспирации не могло быть и речи", - заявил Мирошник.Он отметил, что дроны для ВСУ сегодня самые доступные средства убийства гражданских, тем более когда нужно нанести удар по движущемуся автомобилю."От ударов ВСУ дронами среди гражданских только за последние полгода пострадали около 700 человек, потому и выбор орудия преступления вполне понятен. То, что за ним следили враги, у меня нет никаких сомнений", - отметил Мирошник.Покушение на журналиста - это военное преступление с точки зрения международного права, добавил собеседник агентства."Я уверен, что расследование покушения на легендарного военкора будет проведено и проведено в кратчайшие сроки, а исполнители и заказчики преступления очень скоро пожалеют о своем злодеянии", - добавил Мирошник.

https://ria.ru/20240807/reportazh-1964784500.html

https://ria.ru/20240806/stenin-1964222252.html

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россия, евгений поддубный, вооруженные силы украины, родион мирошник, курская область, ранение военкора поддубного в курской области