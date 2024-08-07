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Более 14 тысяч подростков смогли трудоустроиться в МО с начала лета - РИА Новости, 07.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:32 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/podrostki--1964672617.html
Более 14 тысяч подростков смогли трудоустроиться в МО с начала лета
Более 14 тысяч подростков смогли трудоустроиться в МО с начала лета - РИА Новости, 07.08.2024
Более 14 тысяч подростков смогли трудоустроиться в МО с начала лета
Свыше 14 тысяч подростков нашли работу в Московской области на время летних каникул. Они могут трудоустроиться в рамках госуслуги и получить материальную... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:32
2024-08-07T15:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.Свыше 14 тысяч подростков нашли работу в Московской области на время летних каникул. Они могут трудоустроиться в рамках госуслуги и получить материальную помощь, сообщил 360.ru.По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, сейчас средняя зарплата подростков составляет 21 тысячу рублей в месяц. Также в рамках государственной услуги им выплачивается материальная поддержка в размере 2417 рублей в месяц.Отмечается, что школьники могут получить работу подсобного рабочего, уборщика, рабочего зеленого хозяйства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 14 тысяч подростков смогли трудоустроиться в МО с начала лета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодросток раздает прохожим газеты в Симферополе
Подросток раздает прохожим газеты в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.Свыше 14 тысяч подростков нашли работу в Московской области на время летних каникул. Они могут трудоустроиться в рамках госуслуги и получить материальную помощь, сообщил 360.ru.
По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, сейчас средняя зарплата подростков составляет 21 тысячу рублей в месяц. Также в рамках государственной услуги им выплачивается материальная поддержка в размере 2417 рублей в месяц.
Отмечается, что школьники могут получить работу подсобного рабочего, уборщика, рабочего зеленого хозяйства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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