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Более 14 тысяч подростков смогли трудоустроиться в МО с начала лета
Более 14 тысяч подростков смогли трудоустроиться в МО с начала лета - РИА Новости, 07.08.2024
Более 14 тысяч подростков смогли трудоустроиться в МО с начала лета
Свыше 14 тысяч подростков нашли работу в Московской области на время летних каникул. Они могут трудоустроиться в рамках госуслуги и получить материальную... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:32
2024-08-07T15:32
2024-08-07T15:32
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.Свыше 14 тысяч подростков нашли работу в Московской области на время летних каникул. Они могут трудоустроиться в рамках госуслуги и получить материальную помощь, сообщил 360.ru.По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, сейчас средняя зарплата подростков составляет 21 тысячу рублей в месяц. Также в рамках государственной услуги им выплачивается материальная поддержка в размере 2417 рублей в месяц.Отмечается, что школьники могут получить работу подсобного рабочего, уборщика, рабочего зеленого хозяйства.
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