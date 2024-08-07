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Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 07.08.2024 (обновлено: 10:10 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/podpole-1964572160.html
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области
Удар нанесен в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который украинские войска пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16, а также по... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:05
2024-08-07T10:10
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
вооруженные силы украины
f-16
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который украинские войска пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16, а также по складам с тяжелой техникой и артиллерией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Первый раз в 3.30, удар был в стороне военного аэродрома, который уже не раз подвергался атаке. Но бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, постоянно пытаются его восстанавливать, чтобы держать там F-16", - сообщил Лебедев.Он добавил, что позднее был прилет в районе бывшей военной базы, где сейчас находятся склады тяжелой техники и артиллерии привезенной с Запада.
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хмельницкая область, вооруженные силы украины, f-16, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, F-16, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области

Подполье сообщило об ударе вблизи аэродрома для F-16 под Хмельницким

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Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который украинские войска пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16, а также по складам с тяжелой техникой и артиллерией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Первый раз в 3.30, удар был в стороне военного аэродрома, который уже не раз подвергался атаке. Но бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, постоянно пытаются его восстанавливать, чтобы держать там F-16", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что позднее был прилет в районе бывшей военной базы, где сейчас находятся склады тяжелой техники и артиллерии привезенной с Запада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьВооруженные силы УкраиныF-16БезопасностьСергей Лебедев
 
 
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