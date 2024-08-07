https://ria.ru/20240807/podpole-1964572160.html

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.08.2024

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области

Удар нанесен в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который украинские войска пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16, а также по... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:05

2024-08-07T10:05

2024-08-07T10:10

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

вооруженные силы украины

f-16

безопасность

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который украинские войска пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16, а также по складам с тяжелой техникой и артиллерией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Первый раз в 3.30, удар был в стороне военного аэродрома, который уже не раз подвергался атаке. Но бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, постоянно пытаются его восстанавливать, чтобы держать там F-16", - сообщил Лебедев.Он добавил, что позднее был прилет в районе бывшей военной базы, где сейчас находятся склады тяжелой техники и артиллерии привезенной с Запада.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

хмельницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хмельницкая область, вооруженные силы украины, f-16, безопасность, сергей лебедев