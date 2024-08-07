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Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области
Удар нанесен в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который украинские войска пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16, а также по... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:05
2024-08-07T10:05
2024-08-07T10:10
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
вооруженные силы украины
f-16
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который украинские войска пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16, а также по складам с тяжелой техникой и артиллерией, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Первый раз в 3.30, удар был в стороне военного аэродрома, который уже не раз подвергался атаке. Но бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, постоянно пытаются его восстанавливать, чтобы держать там F-16", - сообщил Лебедев.Он добавил, что позднее был прилет в районе бывшей военной базы, где сейчас находятся склады тяжелой техники и артиллерии привезенной с Запада.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хмельницкая область, вооруженные силы украины, f-16, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, F-16, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударе вблизи аэродрома для F-16 под Хмельницким