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Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе
Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе - РИА Новости, 07.08.2024
Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе
С начала текущего года в Московской области выдали более 1,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:40
2024-08-07T13:40
2024-08-07T13:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области выдали более 1,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!", сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В родильных домах и перинатальных центрах области молодые мамы могут получить подарочные наборы "Я родился в Подмосковье". В состав подарочного набора входят более 50 предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Также недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной. "Благодаря подарочному набору, будущая мама может посвятить больше времени подготовке к родам, так как все необходимое для нее и малыша она может получить в наших родовспомогательных учреждениях. Всего с начала года подарочные коробки выбрали более 1,5 тысячи родителей", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области выдали более 1,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!", сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В родильных домах и перинатальных центрах области молодые мамы могут получить подарочные наборы "Я родился в Подмосковье". В состав подарочного набора входят более 50 предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Также недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.
"Благодаря подарочному набору, будущая мама может посвятить больше времени подготовке к родам, так как все необходимое для нее и малыша она может получить в наших родовспомогательных учреждениях. Всего с начала года подарочные коробки выбрали более 1,5 тысячи родителей", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.