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Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе - РИА Новости, 07.08.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:40 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/podmoskove-1964637677.html
Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе
Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе - РИА Новости, 07.08.2024
Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе
С начала текущего года в Московской области выдали более 1,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:40
2024-08-07T13:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области выдали более 1,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!", сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В родильных домах и перинатальных центрах области молодые мамы могут получить подарочные наборы "Я родился в Подмосковье". В состав подарочного набора входят более 50 предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Также недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной. "Благодаря подарочному набору, будущая мама может посвятить больше времени подготовке к родам, так как все необходимое для нее и малыша она может получить в наших родовспомогательных учреждениях. Всего с начала года подарочные коробки выбрали более 1,5 тысячи родителей", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодарочный набор "Я родился в Подмосковье!"
Подарочный набор Я родился в Подмосковье! - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Подарочный набор "Я родился в Подмосковье!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области выдали более 1,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!", сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В родильных домах и перинатальных центрах области молодые мамы могут получить подарочные наборы "Я родился в Подмосковье". В состав подарочного набора входят более 50 предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Также недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.
"Благодаря подарочному набору, будущая мама может посвятить больше времени подготовке к родам, так как все необходимое для нее и малыша она может получить в наших родовспомогательных учреждениях. Всего с начала года подарочные коробки выбрали более 1,5 тысячи родителей", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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