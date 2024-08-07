https://ria.ru/20240807/podmoskove-1964637677.html

Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе

Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе - РИА Новости, 07.08.2024

Более 1,5 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе

С начала текущего года в Московской области выдали более 1,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:40

2024-08-07T13:40

2024-08-07T13:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области выдали более 1,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!", сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В родильных домах и перинатальных центрах области молодые мамы могут получить подарочные наборы "Я родился в Подмосковье". В состав подарочного набора входят более 50 предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Также недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной. "Благодаря подарочному набору, будущая мама может посвятить больше времени подготовке к родам, так как все необходимое для нее и малыша она может получить в наших родовспомогательных учреждениях. Всего с начала года подарочные коробки выбрали более 1,5 тысячи родителей", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.

https://ria.ru/20240806/zayavleniya-1964486270.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк