https://ria.ru/20240807/podmoskove-1964617871.html
В Подмосковье с начала года получили почти 40 санитарных автомобилей
В Подмосковье с начала года получили почти 40 санитарных автомобилей - РИА Новости, 07.08.2024
В Подмосковье с начала года получили почти 40 санитарных автомобилей
Медицинские организации Подмосковья с начала года получили 39 санитарных автомобилей как для обслуживания вызовов пациентов на дому, так и для оказания... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:47
2024-08-07T12:47
2024-08-07T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья с начала года получили 39 санитарных автомобилей как для обслуживания вызовов пациентов на дому, так и для оказания специализированной паллиативной помощи, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации санитарным автотранспортом. Так, с начала года в медучреждения региона поступило 39 автомобилей и планируется поставка еще 29 единиц. Всего на закупку транспортных средств было направлено порядка 48 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, из 39 машин 30 поступили для службы неотложной помощи поликлиник и 9 – для работы выездных паллиативных бригад. Автомобили поступили в Московский областной хоспис для детей, а также Пушкинскую, Балашихинскую, Люберецкую, Орехово-Зуевскую, Павлово-Посадскую и другие больницы.
https://ria.ru/20240806/vich-1964448853.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья с начала года получили 39 санитарных автомобилей как для обслуживания вызовов пациентов на дому, так и для оказания специализированной паллиативной помощи, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации санитарным автотранспортом. Так, с начала года в медучреждения региона поступило 39 автомобилей и планируется поставка еще 29 единиц. Всего на закупку транспортных средств было направлено порядка 48 миллионов рублей", - отметил Сапанюк
, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, из 39 машин 30 поступили для службы неотложной помощи поликлиник и 9 – для работы выездных паллиативных бригад.
Автомобили поступили в Московский областной хоспис для детей, а также Пушкинскую, Балашихинскую, Люберецкую, Орехово-Зуевскую, Павлово-Посадскую и другие больницы.