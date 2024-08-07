https://ria.ru/20240807/podmoskove-1964617871.html

В Подмосковье с начала года получили почти 40 санитарных автомобилей

В Подмосковье с начала года получили почти 40 санитарных автомобилей - РИА Новости, 07.08.2024

В Подмосковье с начала года получили почти 40 санитарных автомобилей

Медицинские организации Подмосковья с начала года получили 39 санитарных автомобилей как для обслуживания вызовов пациентов на дому, так и для оказания... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:47

2024-08-07T12:47

2024-08-07T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья с начала года получили 39 санитарных автомобилей как для обслуживания вызовов пациентов на дому, так и для оказания специализированной паллиативной помощи, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации санитарным автотранспортом. Так, с начала года в медучреждения региона поступило 39 автомобилей и планируется поставка еще 29 единиц. Всего на закупку транспортных средств было направлено порядка 48 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, из 39 машин 30 поступили для службы неотложной помощи поликлиник и 9 – для работы выездных паллиативных бригад. Автомобили поступили в Московский областной хоспис для детей, а также Пушкинскую, Балашихинскую, Люберецкую, Орехово-Зуевскую, Павлово-Посадскую и другие больницы.

https://ria.ru/20240806/vich-1964448853.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк