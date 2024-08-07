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Хоценко рассказал о подготовке к зиме северных районов Омской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Омская область
 
10:33 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/podgotovka-1964578856.html
Хоценко рассказал о подготовке к зиме северных районов Омской области
Хоценко рассказал о подготовке к зиме северных районов Омской области - РИА Новости, 07.08.2024
Хоценко рассказал о подготовке к зиме северных районов Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подготовке к отопительному сезону пострадавших от паводка районов региона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:33
2024-08-07T10:33
омская область
виталий хоценко
ишим (река)
иртыш (река)
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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подготовке к отопительному сезону пострадавших от паводка районов региона. По поручению губернатора из резервного фонда правительства Омской области на эти цели выделили более 16 миллионов рублей. "Продолжаем вести работу по подготовке районов, пострадавших от паводка на севере области, к отопительному сезону. На техническое обследование котельных в Муромцевском и Усть-Ишимском районах выделили более 16 млн рублей. Специалисты проведут комплексные исследования объектов теплового комплекса и разработают проектно-сметную документацию для необходимого ремонта. Поставил задачу министру энергетики и ЖКХ Омской области Владимиру Юрьевичу Шнипко лично участвовать в этой работе", - сообщил Виталий Хоценко. Северные районы Омской области пострадали от весеннего паводка во время разлива рек Ишим и Иртыш. Часть жителей была эвакуирована, в регионе объявлен режим ЧС. Пострадавшим выплачиваются компенсации.
https://ria.ru/20240726/stroitelstvo-1962223837.html
ишим (река)
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виталий хоценко, ишим (река), иртыш (река)
Омская область , Виталий Хоценко, Ишим (река), Иртыш (река)

Хоценко рассказал о подготовке к зиме северных районов Омской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подготовке к отопительному сезону пострадавших от паводка районов региона.
По поручению губернатора из резервного фонда правительства Омской области на эти цели выделили более 16 миллионов рублей.
"Продолжаем вести работу по подготовке районов, пострадавших от паводка на севере области, к отопительному сезону. На техническое обследование котельных в Муромцевском и Усть-Ишимском районах выделили более 16 млн рублей. Специалисты проведут комплексные исследования объектов теплового комплекса и разработают проектно-сметную документацию для необходимого ремонта. Поставил задачу министру энергетики и ЖКХ Омской области Владимиру Юрьевичу Шнипко лично участвовать в этой работе", - сообщил Виталий Хоценко.
Северные районы Омской области пострадали от весеннего паводка во время разлива рек Ишим и Иртыш. Часть жителей была эвакуирована, в регионе объявлен режим ЧС. Пострадавшим выплачиваются компенсации.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время проверки хода реализации проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне
26 июля, 17:23
 
Омская областьВиталий ХоценкоИшим (река)Иртыш (река)
 
 
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