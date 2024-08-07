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Хоценко рассказал о подготовке к зиме северных районов Омской области

Хоценко рассказал о подготовке к зиме северных районов Омской области - РИА Новости, 07.08.2024

Хоценко рассказал о подготовке к зиме северных районов Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подготовке к отопительному сезону пострадавших от паводка районов региона. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:33

2024-08-07T10:33

2024-08-07T10:33

омская область

виталий хоценко

ишим (река)

иртыш (река)

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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подготовке к отопительному сезону пострадавших от паводка районов региона. По поручению губернатора из резервного фонда правительства Омской области на эти цели выделили более 16 миллионов рублей. "Продолжаем вести работу по подготовке районов, пострадавших от паводка на севере области, к отопительному сезону. На техническое обследование котельных в Муромцевском и Усть-Ишимском районах выделили более 16 млн рублей. Специалисты проведут комплексные исследования объектов теплового комплекса и разработают проектно-сметную документацию для необходимого ремонта. Поставил задачу министру энергетики и ЖКХ Омской области Владимиру Юрьевичу Шнипко лично участвовать в этой работе", - сообщил Виталий Хоценко. Северные районы Омской области пострадали от весеннего паводка во время разлива рек Ишим и Иртыш. Часть жителей была эвакуирована, в регионе объявлен режим ЧС. Пострадавшим выплачиваются компенсации.

https://ria.ru/20240726/stroitelstvo-1962223837.html

ишим (река)

иртыш (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, ишим (река), иртыш (река)