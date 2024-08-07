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Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку
Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку - РИА Новости, 07.08.2024
Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку
Мирному населению приграничных областей РФ окажут бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн, сообщил РИА Новости член ОП РФ, руководитель РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:37
2024-08-07T17:37
2024-08-07T17:41
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мирному населению приграничных областей РФ окажут бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн, сообщил РИА Новости член ОП РФ, руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов. "Мирное население приграничных территорий может получить бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн в рамках единого федерального Telegram-чата "КСВО. Разговор с психологом", - сказал он.По его словам, в едином федеральном Telegram-чате создана новая специальная рубрика "Психологическая поддержка мирному населению приграничных территорий". Так, организаторами чата выступают Комитет семей воинов Отечества и Фонд "Социальная сфера". Уточняется, что общение в чате анонимное. Кроме того, жители Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и других приграничных территорий могут получить развернутый комментарий или персональную консультацию по любым тревожным состояниям от команды медицинских психологов проекта. "В текущей ситуации, в связи с последними событиями, произошедшими в Курской области, невозможно оставаться в стороне, ведь всегда в любой подобной ситуации людям нужна психологическая поддержка. У нас в чате работает большая команда опытных медицинских психологов, которые могут поддержать, подсказать", - сказал Мартынов.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964633582.html
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Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку
Мартынов: жителям приграничных областей РФ окажут психологическую поддержку