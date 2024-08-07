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Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку - РИА Новости, 07.08.2024
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17:37 07.08.2024 (обновлено: 17:41 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/podderzhka-1964728335.html
Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку
Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку - РИА Новости, 07.08.2024
Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку
Мирному населению приграничных областей РФ окажут бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн, сообщил РИА Новости член ОП РФ, руководитель РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:37
2024-08-07T17:41
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мирному населению приграничных областей РФ окажут бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн, сообщил РИА Новости член ОП РФ, руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов. &quot;Мирное население приграничных территорий может получить бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн в рамках единого федерального Telegram-чата &quot;КСВО. Разговор с психологом&quot;, - сказал он.По его словам, в едином федеральном Telegram-чате создана новая специальная рубрика "Психологическая поддержка мирному населению приграничных территорий". Так, организаторами чата выступают Комитет семей воинов Отечества и Фонд "Социальная сфера". Уточняется, что общение в чате анонимное. Кроме того, жители Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и других приграничных территорий могут получить развернутый комментарий или персональную консультацию по любым тревожным состояниям от команды медицинских психологов проекта. "В текущей ситуации, в связи с последними событиями, произошедшими в Курской области, невозможно оставаться в стороне, ведь всегда в любой подобной ситуации людям нужна психологическая поддержка. У нас в чате работает большая команда опытных медицинских психологов, которые могут поддержать, подсказать", - сказал Мартынов.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964633582.html
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Курская область, Луганская Народная Республика, Белгородская область, Херсонская область
Жители приграничных российских областей получат психологическую поддержку

Мартынов: жителям приграничных областей РФ окажут психологическую поддержку

© iStock.com / ChinnapongПациент во время консультации с врачом
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© iStock.com / Chinnapong
Пациент во время консультации с врачом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мирному населению приграничных областей РФ окажут бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн, сообщил РИА Новости член ОП РФ, руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов.
«

"Мирное население приграничных территорий может получить бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн в рамках единого федерального Telegram-чата "КСВО. Разговор с психологом", - сказал он.

По его словам, в едином федеральном Telegram-чате создана новая специальная рубрика "Психологическая поддержка мирному населению приграничных территорий". Так, организаторами чата выступают Комитет семей воинов Отечества и Фонд "Социальная сфера". Уточняется, что общение в чате анонимное.
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Кроме того, жители Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и других приграничных территорий могут получить развернутый комментарий или персональную консультацию по любым тревожным состояниям от команды медицинских психологов проекта.
"В текущей ситуации, в связи с последними событиями, произошедшими в Курской области, невозможно оставаться в стороне, ведь всегда в любой подобной ситуации людям нужна психологическая поддержка. У нас в чате работает большая команда опытных медицинских психологов, которые могут поддержать, подсказать", - сказал Мартынов.
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