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Костромская область окажет поддержку жителям атакованной Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
19:54 07.08.2024 (обновлено: 19:55 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/podderzhka--1964756688.html
Костромская область окажет поддержку жителям атакованной Курской области
Костромская область окажет поддержку жителям атакованной Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Костромская область окажет поддержку жителям атакованной Курской области
Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что регион готов оказать любую помощь пострадавшим от украинских атак в Курской области и выразил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:54
2024-08-07T19:55
костромская область
курская область
сергей ситников
костромская область
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КОСТРОМА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что регион готов оказать любую помощь пострадавшим от украинских атак в Курской области и выразил соболезнования родным и близким погибших. "Несколько минут назад я провёл совещание, и мы уже приняли ряд решений, которые будем реализовывать. Прежде всего, готовы принять детей и семьи Курской области, которые здесь смогут найти кров, защиту, тёплое и доброе отношение. Готовы разворачивать пункты временного размещения для того, чтобы принимать семьи с детьми, пожилых граждан", - сообщил Ситников в своем Тelegram-канале. По словам губернатора, прорабатывается вопрос о возможности открытия дополнительных лагерей для принятия подростков из Курской области. Также решается вопрос о помощи курянам со стороны бизнеса - пиломатериалами, древесиной, которые будут необходимы для восстановления разрушенных зданий и строений. "Обращаюсь к жителям области, у которых живут родственники в Курской области. Прошу вас, свяжитесь с ними и по возможности пригласите к себе в гости, пусть они побудут вместе с вами. Обращаюсь также к тем костромичам, кто имеет реальную возможность поселить у себя семьи из Курской области", - сообщил Ситников. Он добавил, что для жителей Костромской области организована горячая линия. "По телефону 8-800-200-74-01 8-800-200-74-01 операторы принимают информацию от тех, кто готов оказать помощь и содействие жителям Курской области, принять у себя пострадавших", - написал Ситников.
https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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курская область, сергей ситников, костромская область
Костромская область, Курская область, Сергей Ситников, Костромская область

Костромская область окажет поддержку жителям атакованной Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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КОСТРОМА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что регион готов оказать любую помощь пострадавшим от украинских атак в Курской области и выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Несколько минут назад я провёл совещание, и мы уже приняли ряд решений, которые будем реализовывать. Прежде всего, готовы принять детей и семьи Курской области, которые здесь смогут найти кров, защиту, тёплое и доброе отношение. Готовы разворачивать пункты временного размещения для того, чтобы принимать семьи с детьми, пожилых граждан", - сообщил Ситников в своем Тelegram-канале.
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По словам губернатора, прорабатывается вопрос о возможности открытия дополнительных лагерей для принятия подростков из Курской области. Также решается вопрос о помощи курянам со стороны бизнеса - пиломатериалами, древесиной, которые будут необходимы для восстановления разрушенных зданий и строений.
"Обращаюсь к жителям области, у которых живут родственники в Курской области. Прошу вас, свяжитесь с ними и по возможности пригласите к себе в гости, пусть они побудут вместе с вами. Обращаюсь также к тем костромичам, кто имеет реальную возможность поселить у себя семьи из Курской области", - сообщил Ситников.
Он добавил, что для жителей Костромской области организована горячая линия.
"По телефону 8-800-200-74-01 8-800-200-74-01 операторы принимают информацию от тех, кто готов оказать помощь и содействие жителям Курской области, принять у себя пострадавших", - написал Ситников.
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Костромская областьКурская областьСергей СитниковКостромская область
 
 
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