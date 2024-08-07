https://ria.ru/20240807/podderzhka--1964756688.html

Костромская область окажет поддержку жителям атакованной Курской области

Костромская область окажет поддержку жителям атакованной Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Костромская область окажет поддержку жителям атакованной Курской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что регион готов оказать любую помощь пострадавшим от украинских атак в Курской области и выразил... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:54

2024-08-07T19:54

2024-08-07T19:55

костромская область

курская область

сергей ситников

костромская область

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КОСТРОМА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что регион готов оказать любую помощь пострадавшим от украинских атак в Курской области и выразил соболезнования родным и близким погибших. "Несколько минут назад я провёл совещание, и мы уже приняли ряд решений, которые будем реализовывать. Прежде всего, готовы принять детей и семьи Курской области, которые здесь смогут найти кров, защиту, тёплое и доброе отношение. Готовы разворачивать пункты временного размещения для того, чтобы принимать семьи с детьми, пожилых граждан", - сообщил Ситников в своем Тelegram-канале. По словам губернатора, прорабатывается вопрос о возможности открытия дополнительных лагерей для принятия подростков из Курской области. Также решается вопрос о помощи курянам со стороны бизнеса - пиломатериалами, древесиной, которые будут необходимы для восстановления разрушенных зданий и строений. "Обращаюсь к жителям области, у которых живут родственники в Курской области. Прошу вас, свяжитесь с ними и по возможности пригласите к себе в гости, пусть они побудут вместе с вами. Обращаюсь также к тем костромичам, кто имеет реальную возможность поселить у себя семьи из Курской области", - сообщил Ситников. Он добавил, что для жителей Костромской области организована горячая линия. "По телефону 8-800-200-74-01 8-800-200-74-01 операторы принимают информацию от тех, кто готов оказать помощь и содействие жителям Курской области, принять у себя пострадавших", - написал Ситников.

https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, сергей ситников, костромская область