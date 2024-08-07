https://ria.ru/20240807/platforma-patronazh-1964678519.html

Платформу-патронаж "Инклюзия 48" запустят в Липецкой области

Платформу-патронаж "Инклюзия 48" запустят в Липецкой области - РИА Новости, 07.08.2024

Платформу-патронаж "Инклюзия 48" запустят в Липецкой области

В Липецкой области запустят новый формат помощи пациентам с особенностями здоровья – платформу-патронаж "Инклюзия 48", сообщил губернатор Игорь Артамонов по... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:46

2024-08-07T15:46

2024-08-07T15:46

липецкая область

игорь артамонов

антон котяков

благоустройство

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ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. В Липецкой области запустят новый формат помощи пациентам с особенностями здоровья – платформу-патронаж "Инклюзия 48", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым, который находится в регионе по рабочим вопросам. "До конца года хотим запустить платформу-патронаж "Инклюзия 48" – люди с особенностями здоровья смогут быть на связи с соцкуратором 24/7 и проактивно получать поддержку", – уточнил Артамонов. По словам губернатора, система "Патронаж" успешно применяется в социальной сфере Липецкой области. Изначально ее создали для работы с участниками СВО и их семьями. Сегодня платформой пользуются многодетные семьи, пожилые, беременные, учителя и студенты. Также руководитель региона рассказал министру об объединении кадровых центров и офисов "Мои документы" в единую структуру. Теперь в одном месте жители региона могут получить более 400 видов государственных услуг, проконсультироваться у карьерного специалиста, найти более высокооплачиваемую работу, записаться на переобучение. "Наши центры соцзащиты стали единой базой данных для получателей мер поддержки. Срок оказания услуг сократился с 30 до пяти дней. Мы обновили все центры занятости и 15 отделов МФЦ, открыли первый в стране Центр молодежной карьеры", – отметил Артамонов. Кроме этого, губернатор сообщил, что уровень безработицы в Липецкой области ниже средних показателей по стране. Успешно обстоят дела и с реализацией социальных контрактов, эффективность этой работы позволяет Липецкой области занимать лидирующие позиции среди других регионов.

https://ria.ru/20240807/oblast-1964622127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, антон котяков, благоустройство