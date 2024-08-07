Рейтинг@Mail.ru
Платформу-патронаж "Инклюзия 48" запустят в Липецкой области - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
15:46 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/platforma-patronazh-1964678519.html
Платформу-патронаж "Инклюзия 48" запустят в Липецкой области
Платформу-патронаж "Инклюзия 48" запустят в Липецкой области - РИА Новости, 07.08.2024
Платформу-патронаж "Инклюзия 48" запустят в Липецкой области
В Липецкой области запустят новый формат помощи пациентам с особенностями здоровья – платформу-патронаж "Инклюзия 48", сообщил губернатор Игорь Артамонов по... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:46
2024-08-07T15:46
липецкая область
игорь артамонов
антон котяков
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964675512_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_2e60189e21df3e87c4378f9aa3f6d01c.jpg
ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. В Липецкой области запустят новый формат помощи пациентам с особенностями здоровья – платформу-патронаж "Инклюзия 48", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым, который находится в регионе по рабочим вопросам. "До конца года хотим запустить платформу-патронаж "Инклюзия 48" – люди с особенностями здоровья смогут быть на связи с соцкуратором 24/7 и проактивно получать поддержку", – уточнил Артамонов. По словам губернатора, система "Патронаж" успешно применяется в социальной сфере Липецкой области. Изначально ее создали для работы с участниками СВО и их семьями. Сегодня платформой пользуются многодетные семьи, пожилые, беременные, учителя и студенты. Также руководитель региона рассказал министру об объединении кадровых центров и офисов "Мои документы" в единую структуру. Теперь в одном месте жители региона могут получить более 400 видов государственных услуг, проконсультироваться у карьерного специалиста, найти более высокооплачиваемую работу, записаться на переобучение. "Наши центры соцзащиты стали единой базой данных для получателей мер поддержки. Срок оказания услуг сократился с 30 до пяти дней. Мы обновили все центры занятости и 15 отделов МФЦ, открыли первый в стране Центр молодежной карьеры", – отметил Артамонов. Кроме этого, губернатор сообщил, что уровень безработицы в Липецкой области ниже средних показателей по стране. Успешно обстоят дела и с реализацией социальных контрактов, эффективность этой работы позволяет Липецкой области занимать лидирующие позиции среди других регионов.
https://ria.ru/20240807/oblast-1964622127.html
https://ria.ru/20240806/avtobusy-1964328988.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964675512_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_c15bfabedb4fb085deb20f9dc35a1d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, антон котяков, благоустройство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Антон Котяков, Благоустройство

Платформу-патронаж "Инклюзия 48" запустят в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время встречи
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. В Липецкой области запустят новый формат помощи пациентам с особенностями здоровья – платформу-патронаж "Инклюзия 48", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым, который находится в регионе по рабочим вопросам.
"До конца года хотим запустить платформу-патронаж "Инклюзия 48" – люди с особенностями здоровья смогут быть на связи с соцкуратором 24/7 и проактивно получать поддержку", – уточнил Артамонов.
Условия для работы и жизни в Липецкой области представили будущим врачам - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Условия для работы и жизни в Липецкой области представили будущим врачам
Вчера, 12:56
По словам губернатора, система "Патронаж" успешно применяется в социальной сфере Липецкой области. Изначально ее создали для работы с участниками СВО и их семьями. Сегодня платформой пользуются многодетные семьи, пожилые, беременные, учителя и студенты.
Также руководитель региона рассказал министру об объединении кадровых центров и офисов "Мои документы" в единую структуру. Теперь в одном месте жители региона могут получить более 400 видов государственных услуг, проконсультироваться у карьерного специалиста, найти более высокооплачиваемую работу, записаться на переобучение.
"Наши центры соцзащиты стали единой базой данных для получателей мер поддержки. Срок оказания услуг сократился с 30 до пяти дней. Мы обновили все центры занятости и 15 отделов МФЦ, открыли первый в стране Центр молодежной карьеры", – отметил Артамонов.
Кроме этого, губернатор сообщил, что уровень безработицы в Липецкой области ниже средних показателей по стране. Успешно обстоят дела и с реализацией социальных контрактов, эффективность этой работы позволяет Липецкой области занимать лидирующие позиции среди других регионов.
В Липецкой области закупят школьных автобусов почти на 93 миллиона рублей - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Липецкой области закупят школьных автобусов почти на 93 миллиона рублей
6 августа, 10:05
 
Липецкая областьИгорь АртамоновАнтон КотяковБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала