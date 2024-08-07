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В Госдуме предложили дать педагогам право на досрочную пенсию
В Госдуме предложили дать педагогам право на досрочную пенсию - РИА Новости, 07.08.2024
В Госдуме предложили дать педагогам право на досрочную пенсию
ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается дать право всем педагогам на досрочную пенсию при стаже работы от 25 лет, проект есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T01:06
2024-08-07T01:06
2024-08-07T03:50
общество
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается дать право всем педагогам на досрочную пенсию при стаже работы от 25 лет, проект есть в распоряжении РИА Новости. В соответствии с законодательством РФ сейчас страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 определенным категориям граждан, среди которых педагоги, не менее 25 лет работающие в организациях для детей, независимо от их возраста. Как поясняют авторы проекта, необходимо, чтобы должность, а также конкретный вид организации соответствовали спискам работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Такой список содержится в постановлении правительства от 29 октября 2002 года №781. "Законопроект предлагает решить указанные проблемы системно, путем уравнивания прав всех педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность в организациях для детей, на выход на досрочную пенсию по старости", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что предлагается закрепить в законе о страховых пенсиях право на выход на досрочную пенсию педагогических работников вне зависимости от того, отражена ли их должность и место работы в указанных списках, и предусмотреть применение указанной гарантии к работникам на основании характера их профессиональной деятельности. "Мы считаем, что вклад каждого педагогического работника в воспитание подрастающего поколения должен оцениваться не по словам в трудовой записи, а по реальному стажу. Педагоги не должны решать эту проблему в "ручном" режиме и обращаться в суд. Все те, кто учит, лечит, воспитывает должны знать, что государство о них позаботится и обеспечит достойный отдых в преклонном возрасте", – рассказал РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
https://ria.ru/20240804/pensiya-1963929429.html
https://ria.ru/20240801/ekspert-1963330663.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В Госдуме предложили дать педагогам право на досрочную пенсию
ЛДПР предложила дать педагогам право на досрочную пенсию при стаже от 25 лет
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается дать право всем педагогам на досрочную пенсию при стаже работы от 25 лет, проект есть в распоряжении РИА Новости.
В соответствии с законодательством РФ
сейчас страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 определенным категориям граждан, среди которых педагоги, не менее 25 лет работающие в организациях для детей, независимо от их возраста.
Как поясняют авторы проекта, необходимо, чтобы должность, а также конкретный вид организации соответствовали спискам работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Такой список содержится в постановлении правительства от 29 октября 2002 года №781.
"Законопроект предлагает решить указанные проблемы системно, путем уравнивания прав всех педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность в организациях для детей, на выход на досрочную пенсию по старости", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что предлагается закрепить в законе о страховых пенсиях право на выход на досрочную пенсию педагогических работников вне зависимости от того, отражена ли их должность и место работы в указанных списках, и предусмотреть применение указанной гарантии к работникам на основании характера их профессиональной деятельности.
"Мы считаем, что вклад каждого педагогического работника в воспитание подрастающего поколения должен оцениваться не по словам в трудовой записи, а по реальному стажу. Педагоги не должны решать эту проблему в "ручном" режиме и обращаться в суд. Все те, кто учит, лечит, воспитывает должны знать, что государство о них позаботится и обеспечит достойный отдых в преклонном возрасте", – рассказал РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
.