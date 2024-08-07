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В Дальнереченске остаются подтопленными 29 домов - РИА Новости, 07.08.2024
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04:37 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/pavodok-1964544990.html
В Дальнереченске остаются подтопленными 29 домов
В Дальнереченске остаются подтопленными 29 домов - РИА Новости, 07.08.2024
В Дальнереченске остаются подтопленными 29 домов
В приморском Дальнереченске, где во вторник из-за подъема воды в реке прорвало насыпь защитной дамбы, подтоплены 29 домов и 64 придомовых территории, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T04:37
2024-08-07T04:37
происшествия
дальнереченск
дальнереченский район
приморский край
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. В приморском Дальнереченске, где во вторник из-за подъема воды в реке прорвало насыпь защитной дамбы, подтоплены 29 домов и 64 придомовых территории, сообщает правительство Приморья. "Оперативная обстановка, связанная с паводковой ситуацией после ливневых проливных дождей в Дальнереческом районе и Дальнереченском городском округе, остается сложной. Наиболее сложная обстановка в районе поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, где остаются подтопленными 29 домов и 64 придомовых территорий", - сообщил начальник отряда противопожарной службы по Дальнереченскому району Евгения Аникина, видеокомментарий которой распространила пресс-служба краевого правительства. Во вторник прокуратура Приморья организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, были подтоплены восемь домов, еще 40 домов оказались под угрозой подтопления. Правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне Мясокомбинат. Местными властями совместно с полицией была организована эвакуация жителей микрорайона. В город были направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения было отрезано 12 населенных пунктов. Всего, по данным минГОЧС Приморского края, в муниципалитетах края подтоплено 30 жилых домов и 565 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240806/chs-1964446976.html
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происшествия, дальнереченск, дальнереченский район, приморский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Дальнереченск, Дальнереченский район, Приморский край, Наводнения в России — 2024
В Дальнереченске остаются подтопленными 29 домов

Власти Приморья: в Дальнереченске подтопило 29 домов и 64 придомовых территории

© Фото : Прокуратура Приморского краяПоследствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. В приморском Дальнереченске, где во вторник из-за подъема воды в реке прорвало насыпь защитной дамбы, подтоплены 29 домов и 64 придомовых территории, сообщает правительство Приморья.
"Оперативная обстановка, связанная с паводковой ситуацией после ливневых проливных дождей в Дальнереческом районе и Дальнереченском городском округе, остается сложной. Наиболее сложная обстановка в районе поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, где остаются подтопленными 29 домов и 64 придомовых территорий", - сообщил начальник отряда противопожарной службы по Дальнереченскому району Евгения Аникина, видеокомментарий которой распространила пресс-служба краевого правительства.
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков
Вчера, 15:43
Во вторник прокуратура Приморья организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, были подтоплены восемь домов, еще 40 домов оказались под угрозой подтопления. Правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне Мясокомбинат. Местными властями совместно с полицией была организована эвакуация жителей микрорайона. В город были направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения было отрезано 12 населенных пунктов. Всего, по данным минГОЧС Приморского края, в муниципалитетах края подтоплено 30 жилых домов и 565 приусадебных участков.
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5 августа, 16:16
 
ПроисшествияДальнереченскДальнереченский районПриморский крайНаводнения в России — 2024
 
 
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