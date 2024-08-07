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В Дальнереченске остаются подтопленными 29 домов

В Дальнереченске остаются подтопленными 29 домов - РИА Новости, 07.08.2024

В Дальнереченске остаются подтопленными 29 домов

В приморском Дальнереченске, где во вторник из-за подъема воды в реке прорвало насыпь защитной дамбы, подтоплены 29 домов и 64 придомовых территории, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T04:37

2024-08-07T04:37

2024-08-07T04:37

происшествия

дальнереченск

дальнереченский район

приморский край

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. В приморском Дальнереченске, где во вторник из-за подъема воды в реке прорвало насыпь защитной дамбы, подтоплены 29 домов и 64 придомовых территории, сообщает правительство Приморья. "Оперативная обстановка, связанная с паводковой ситуацией после ливневых проливных дождей в Дальнереческом районе и Дальнереченском городском округе, остается сложной. Наиболее сложная обстановка в районе поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, где остаются подтопленными 29 домов и 64 придомовых территорий", - сообщил начальник отряда противопожарной службы по Дальнереченскому району Евгения Аникина, видеокомментарий которой распространила пресс-служба краевого правительства. Во вторник прокуратура Приморья организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, были подтоплены восемь домов, еще 40 домов оказались под угрозой подтопления. Правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне Мясокомбинат. Местными властями совместно с полицией была организована эвакуация жителей микрорайона. В город были направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения было отрезано 12 населенных пунктов. Всего, по данным минГОЧС Приморского края, в муниципалитетах края подтоплено 30 жилых домов и 565 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240806/chs-1964446976.html

https://ria.ru/20240805/burjatija-1964210778.html

дальнереченск

дальнереченский район

приморский край

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происшествия, дальнереченск, дальнереченский район, приморский край, наводнения в россии — 2024