ПНА обратится в суды, если Израиль не вернет удерживаемые налоги
Аббас: ПНА обратится в суды в случае отказа Израиля вернуть удерживаемые налоги
Флаги Палестины. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестинские власти планируют обратиться в международные суды в случае, если Израиль не вернет удерживаемые на протяжении нескольких месяцев налоговые начисления, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"Мы требовали от государств мира, в особенности от США, оказать давление на правительство оккупирующего государства с тем, чтобы оно высвободило удерживаемые палестинские деньги. Мы поднимем этот вопрос в международных организациях и судах в случае отказа Израиля вернуть нам эти средства, как того требуют подписанные соглашения", - сказал Аббас.
Он напомнил, что в соответствии с Парижскими соглашениями от 1994 года, Израиль собирает налоги и таможенные пошлины и переводит на счета ПНА.
"Конфискация этих средств – нарушение международного права, о котором мы не будем молчать. Именно это вызвало серьезный финансово-экономический кризис, повлиявший в том числе на возможность палестинского правительства выполнять свои обязательства перед населением", - сказал Аббас.
В январе канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА.
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