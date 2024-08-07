https://ria.ru/20240807/palestina-1964546216.html

ПНА обратится в суды, если Израиль не вернет удерживаемые налоги

ПНА обратится в суды, если Израиль не вернет удерживаемые налоги - РИА Новости, 07.08.2024

ПНА обратится в суды, если Израиль не вернет удерживаемые налоги

Палестинские власти планируют обратиться в международные суды в случае, если Израиль не вернет удерживаемые на протяжении нескольких месяцев налоговые... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:11

2024-08-07T05:11

2024-08-07T05:11

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестинские власти планируют обратиться в международные суды в случае, если Израиль не вернет удерживаемые на протяжении нескольких месяцев налоговые начисления, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы требовали от государств мира, в особенности от США, оказать давление на правительство оккупирующего государства с тем, чтобы оно высвободило удерживаемые палестинские деньги. Мы поднимем этот вопрос в международных организациях и судах в случае отказа Израиля вернуть нам эти средства, как того требуют подписанные соглашения", - сказал Аббас. Он напомнил, что в соответствии с Парижскими соглашениями от 1994 года, Израиль собирает налоги и таможенные пошлины и переводит на счета ПНА. "Конфискация этих средств – нарушение международного права, о котором мы не будем молчать. Именно это вызвало серьезный финансово-экономический кризис, повлиявший в том числе на возможность палестинского правительства выполнять свои обязательства перед населением", - сказал Аббас. В январе канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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в мире, израиль, палестина, сша, махмуд аббас