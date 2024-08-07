https://ria.ru/20240807/palestina-1964541734.html

Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве

Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве - РИА Новости, 07.08.2024

Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве

Консультации о создании правительства национального единства в Палестине начнутся после прекращения войны в секторе Газа и если движение ХАМАС примет условия... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T03:10

2024-08-07T03:10

2024-08-07T04:39

в мире

палестина

западный берег реки иордан

махмуд аббас

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_f893869a339179fe09f506b8b11797b2.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Консультации о создании правительства национального единства в Палестине начнутся после прекращения войны в секторе Газа и если движение ХАМАС примет условия примирения, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас."В случае, если движение ХАМАС примет условия национального примирения, после прекращения войны в Газе начнутся предусмотренные законом консультации о создании правительства национального согласия", — сказал Аббас.Он отметил, что сейчас приоритетом для палестинских властей является прекращение агрессии против сектора Газа."Три месяца назад было утверждено технократическое правительство, сформированное из палестинских профессиональных кадров, не принадлежащих к политическим фракциям. Оно исполняет свои обязанности по отношению к нашему народу в секторе Газа в той же степени, что и на Западном берегу реки Иордан, и в Иерусалиме", — подчеркнул палестинский лидер.При этом всеобщие выборы в палестинский парламент не смогут состояться до тех пор, пока Тель-Авив не обеспечит участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима."Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас.В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.В середине марта Аббас своим указом назначил новым премьер-министром палестинского государства Мухаммеда Мустафу, ему было поручено сформировать правительство. Ранее Мустафа занимал пост председателя Палестинского инвестиционного фонда.Всеобщие выборы планировалось организовать на палестинских территориях в 2021 году, но они были отложены после решения Израиля запретить их проведение в Восточном Иерусалиме, который, согласно резолюциям СБ ООН, должен стать столицей независимого палестинского государства,. Однако Израиль считает весь Иерусалим своей столицей.

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/palestina-1964306623.html

https://ria.ru/20240806/khamas-1964530540.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

палестина

западный берег реки иордан

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, западный берег реки иордан, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа