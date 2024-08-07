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Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве - РИА Новости, 07.08.2024
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03:10 07.08.2024 (обновлено: 04:39 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/palestina-1964541734.html
Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве
Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве - РИА Новости, 07.08.2024
Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве
Консультации о создании правительства национального единства в Палестине начнутся после прекращения войны в секторе Газа и если движение ХАМАС примет условия... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:10
2024-08-07T04:39
в мире
палестина
западный берег реки иордан
махмуд аббас
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Консультации о создании правительства национального единства в Палестине начнутся после прекращения войны в секторе Газа и если движение ХАМАС примет условия примирения, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас."В случае, если движение ХАМАС примет условия национального примирения, после прекращения войны в Газе начнутся предусмотренные законом консультации о создании правительства национального согласия", — сказал Аббас.Он отметил, что сейчас приоритетом для палестинских властей является прекращение агрессии против сектора Газа."Три месяца назад было утверждено технократическое правительство, сформированное из палестинских профессиональных кадров, не принадлежащих к политическим фракциям. Оно исполняет свои обязанности по отношению к нашему народу в секторе Газа в той же степени, что и на Западном берегу реки Иордан, и в Иерусалиме", — подчеркнул палестинский лидер.При этом всеобщие выборы в палестинский парламент не смогут состояться до тех пор, пока Тель-Авив не обеспечит участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима."Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас.В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.В середине марта Аббас своим указом назначил новым премьер-министром палестинского государства Мухаммеда Мустафу, ему было поручено сформировать правительство. Ранее Мустафа занимал пост председателя Палестинского инвестиционного фонда.Всеобщие выборы планировалось организовать на палестинских территориях в 2021 году, но они были отложены после решения Израиля запретить их проведение в Восточном Иерусалиме, который, согласно резолюциям СБ ООН, должен стать столицей независимого палестинского государства,. Однако Израиль считает весь Иерусалим своей столицей.
https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240806/palestina-1964306623.html
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палестина
западный берег реки иордан
сектор газа
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в мире, палестина, западный берег реки иордан, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Западный берег реки Иордан, Махмуд Аббас, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве

Аббас: переговоры о правительстве нацединства начнутся после конца войны в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Консультации о создании правительства национального единства в Палестине начнутся после прекращения войны в секторе Газа и если движение ХАМАС примет условия примирения, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"В случае, если движение ХАМАС примет условия национального примирения, после прекращения войны в Газе начнутся предусмотренные законом консультации о создании правительства национального согласия", — сказал Аббас.
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Он отметил, что сейчас приоритетом для палестинских властей является прекращение агрессии против сектора Газа.
"Три месяца назад было утверждено технократическое правительство, сформированное из палестинских профессиональных кадров, не принадлежащих к политическим фракциям. Оно исполняет свои обязанности по отношению к нашему народу в секторе Газа в той же степени, что и на Западном берегу реки Иордан, и в Иерусалиме", — подчеркнул палестинский лидер.
При этом всеобщие выборы в палестинский парламент не смогут состояться до тех пор, пока Тель-Авив не обеспечит участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима.
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"Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас.

Движение Аббаса ФАТХ, играющее ведущую роль в ООП, через институты Палестинской национальной администрации правит на Западном берегу реки Иордан. При этом ФАТХ находится в конфликте с исламистами из ХАМАС, которые с переворота 2007 года контролировали сектор Газа, но в значительной степени утратили позиции с началом израильской военной операции.

В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.
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В середине марта Аббас своим указом назначил новым премьер-министром палестинского государства Мухаммеда Мустафу, ему было поручено сформировать правительство. Ранее Мустафа занимал пост председателя Палестинского инвестиционного фонда.
Всеобщие выборы планировалось организовать на палестинских территориях в 2021 году, но они были отложены после решения Израиля запретить их проведение в Восточном Иерусалиме, который, согласно резолюциям СБ ООН, должен стать столицей независимого палестинского государства,. Однако Израиль считает весь Иерусалим своей столицей.
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