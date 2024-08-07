Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве
Аббас: переговоры о правительстве нацединства начнутся после конца войны в Газе
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Консультации о создании правительства национального единства в Палестине начнутся после прекращения войны в секторе Газа и если движение ХАМАС примет условия примирения, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"В случае, если движение ХАМАС примет условия национального примирения, после прекращения войны в Газе начнутся предусмотренные законом консультации о создании правительства национального согласия", — сказал Аббас.
Он отметил, что сейчас приоритетом для палестинских властей является прекращение агрессии против сектора Газа.
"Три месяца назад было утверждено технократическое правительство, сформированное из палестинских профессиональных кадров, не принадлежащих к политическим фракциям. Оно исполняет свои обязанности по отношению к нашему народу в секторе Газа в той же степени, что и на Западном берегу реки Иордан, и в Иерусалиме", — подчеркнул палестинский лидер.
При этом всеобщие выборы в палестинский парламент не смогут состояться до тех пор, пока Тель-Авив не обеспечит участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима.
"Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас.
Движение Аббаса ФАТХ, играющее ведущую роль в ООП, через институты Палестинской национальной администрации правит на Западном берегу реки Иордан. При этом ФАТХ находится в конфликте с исламистами из ХАМАС, которые с переворота 2007 года контролировали сектор Газа, но в значительной степени утратили позиции с началом израильской военной операции.
В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.
В середине марта Аббас своим указом назначил новым премьер-министром палестинского государства Мухаммеда Мустафу, ему было поручено сформировать правительство. Ранее Мустафа занимал пост председателя Палестинского инвестиционного фонда.
Всеобщие выборы планировалось организовать на палестинских территориях в 2021 году, но они были отложены после решения Израиля запретить их проведение в Восточном Иерусалиме, который, согласно резолюциям СБ ООН, должен стать столицей независимого палестинского государства,. Однако Израиль считает весь Иерусалим своей столицей.