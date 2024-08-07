https://ria.ru/20240807/otboj-1964566255.html

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:35

2024-08-07T09:35

2024-08-07T09:35

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

воронеж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg

ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе в своем Telegram-канале.Об угрозе атаки беспилотников Гусев сообщил в 3.56 мск среды. "Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов в регионе", - сообщил Гусев.Он отметил, что пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. "Это подтвердили оперативные службы", - написал он. Губернатор добавил, что комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Утром в среду Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждены автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия уточняются.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

воронежская область

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, воронеж