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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
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09:35 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/otboj-1964566255.html
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:35
2024-08-07T09:35
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе в своем Telegram-канале.Об угрозе атаки беспилотников Гусев сообщил в 3.56 мск среды. &quot;Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов в регионе&quot;, - сообщил Гусев.Он отметил, что пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. "Это подтвердили оперативные службы", - написал он. Губернатор добавил, что комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Утром в среду Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждены автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия уточняются.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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происшествия, воронежская область, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе в своем Telegram-канале.
Об угрозе атаки беспилотников Гусев сообщил в 3.56 мск среды.
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"Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов в регионе", - сообщил Гусев.

Он отметил, что пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. "Это подтвердили оперативные службы", - написал он.
Губернатор добавил, что комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники.
Утром в среду Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждены автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия уточняются.
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