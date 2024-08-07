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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:35
2024-08-07T09:35
2024-08-07T09:35
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе в своем Telegram-канале.Об угрозе атаки беспилотников Гусев сообщил в 3.56 мск среды. "Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов в регионе", - сообщил Гусев.Он отметил, что пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. "Это подтвердили оперативные службы", - написал он. Губернатор добавил, что комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Утром в среду Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждены автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия уточняются.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников