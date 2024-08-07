https://ria.ru/20240807/oruzhie-1964645076.html

"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс

"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс - РИА Новости, 07.08.2024

"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработала новый противодронный комплекс "Серп-ВС6Д" с встроенным высокоточным детектором, позволяющим... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:03

2024-08-07T14:03

2024-08-07T14:03

безопасность

технологии

российская электроника

ростех

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработала новый противодронный комплекс "Серп-ВС6Д" с встроенным высокоточным детектором, позволяющим обнаруживать в том числе FPV-дроны, сообщила компания. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ближайшее время впервые покажет новое поколение автоматизированной системы радиоэлектронного подавления беспилотников "Серп-ВС6Д". Оборудование совмещает в себе комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и высокоточный детектор, который позволяет обнаруживать в том числе FPV-дроны. В ходе испытаний новый "Серп" доказал высокую эффективность как против одиночных БПЛА, так и против групповых атак дронов", - говорится в сообщении. Согласно релизу компании, новый "Серп-ВС6Д" работает на максимальном количестве частот из всех комплексов этой линейки, разработанной инженерами НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"). В холдинге заверили, что он обеспечивает эффективное подавление дронов по шести каналам связи. Высокоточный детектор и алгоритмы мгновенной цифровой обработки сигналов позволяют обнаруживать и идентифицировать беспилотники в охраняемой зоне, минимизировать пропуски целей, а также ложные срабатывания, подчеркнули в компании. Аппаратура способна непрерывно отслеживать каналы связи и управления дронами в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости, отметили в "Росэлектронике". Компания добавила, что в случае обнаружения прибор автоматически или в ручном режиме включает систему гарантированного подавления радиосигналов от целей, находящихся на расстоянии до пяти километров. В момент активации радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах, а в остальное время функция подавления остается выключенной, уточняется в релизе компании. Российские предприятия, включая организации военно-промышленного комплекса, уже используют комплексы линейки "Серп". Изделия могут устанавливаться как на стационарные, так и на мобильные объекты. Опция объединения нескольких систем в единый комплекс позволяет организовать надежную защиту объектов, расположенных на обширных территориях, заверили в "Росэлектронике".

https://ria.ru/20240718/antidron-1960398317.html

https://ria.ru/20240620/kompleks-1954132915.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, российская электроника, ростех