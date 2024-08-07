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"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс
"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс - РИА Новости, 07.08.2024
"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработала новый противодронный комплекс "Серп-ВС6Д" с встроенным высокоточным детектором, позволяющим... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:03
2024-08-07T14:03
2024-08-07T14:03
безопасность
технологии
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработала новый противодронный комплекс "Серп-ВС6Д" с встроенным высокоточным детектором, позволяющим обнаруживать в том числе FPV-дроны, сообщила компания. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ближайшее время впервые покажет новое поколение автоматизированной системы радиоэлектронного подавления беспилотников "Серп-ВС6Д". Оборудование совмещает в себе комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и высокоточный детектор, который позволяет обнаруживать в том числе FPV-дроны. В ходе испытаний новый "Серп" доказал высокую эффективность как против одиночных БПЛА, так и против групповых атак дронов", - говорится в сообщении. Согласно релизу компании, новый "Серп-ВС6Д" работает на максимальном количестве частот из всех комплексов этой линейки, разработанной инженерами НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"). В холдинге заверили, что он обеспечивает эффективное подавление дронов по шести каналам связи. Высокоточный детектор и алгоритмы мгновенной цифровой обработки сигналов позволяют обнаруживать и идентифицировать беспилотники в охраняемой зоне, минимизировать пропуски целей, а также ложные срабатывания, подчеркнули в компании. Аппаратура способна непрерывно отслеживать каналы связи и управления дронами в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости, отметили в "Росэлектронике". Компания добавила, что в случае обнаружения прибор автоматически или в ручном режиме включает систему гарантированного подавления радиосигналов от целей, находящихся на расстоянии до пяти километров. В момент активации радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах, а в остальное время функция подавления остается выключенной, уточняется в релизе компании. Российские предприятия, включая организации военно-промышленного комплекса, уже используют комплексы линейки "Серп". Изделия могут устанавливаться как на стационарные, так и на мобильные объекты. Опция объединения нескольких систем в единый комплекс позволяет организовать надежную защиту объектов, расположенных на обширных территориях, заверили в "Росэлектронике".
https://ria.ru/20240718/antidron-1960398317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, российская электроника, ростех
Безопасность, Технологии, Российская электроника, Ростех
"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс
"Росэлектроника" разработала противодронный комплекс для обнаружения FPV-дронов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработала новый противодронный комплекс "Серп-ВС6Д" с встроенным высокоточным детектором, позволяющим обнаруживать в том числе FPV-дроны, сообщила компания.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ближайшее время впервые покажет новое поколение автоматизированной системы радиоэлектронного подавления беспилотников "Серп-ВС6Д". Оборудование совмещает в себе комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и высокоточный детектор, который позволяет обнаруживать в том числе FPV-дроны. В ходе испытаний новый "Серп" доказал высокую эффективность как против одиночных БПЛА, так и против групповых атак дронов", - говорится в сообщении.
Согласно релизу компании, новый "Серп-ВС6Д" работает на максимальном количестве частот из всех комплексов этой линейки, разработанной инженерами НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"). В холдинге заверили, что он обеспечивает эффективное подавление дронов по шести каналам связи. Высокоточный детектор и алгоритмы мгновенной цифровой обработки сигналов позволяют обнаруживать и идентифицировать беспилотники в охраняемой зоне, минимизировать пропуски целей, а также ложные срабатывания, подчеркнули в компании.
Аппаратура способна непрерывно отслеживать каналы связи и управления дронами в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости, отметили в "Росэлектронике". Компания добавила, что в случае обнаружения прибор автоматически или в ручном режиме включает систему гарантированного подавления радиосигналов от целей, находящихся на расстоянии до пяти километров. В момент активации радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах, а в остальное время функция подавления остается выключенной, уточняется в релизе компании.
Российские предприятия, включая организации военно-промышленного комплекса, уже используют комплексы линейки "Серп". Изделия могут устанавливаться как на стационарные, так и на мобильные объекты. Опция объединения нескольких систем в единый комплекс позволяет организовать надежную защиту объектов, расположенных на обширных территориях, заверили в "Росэлектронике".