В бундестаге раскритиковали правительство за уход от ответов на запросы
T-Online: оппозиция в немецком парламенте требует прямых ответов на запросы
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Оппозиция в немецком парламенте раскритиковала правительство канцлера Олафа Шольца за несоблюдение сроков и уход от ответов на запросы парламентских групп и фракций, информирует новостной портал T-Online.
"Оппозиция призывает правительство более подробно, своевременно и полно отвечать на парламентские запросы. ХДС (Христианско-демократический союз), партия "Левые" и ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") критикуют тот факт, что федеральное правительство подрывает парламентский контроль, не давая ответов вовсе или давая неполные ответы", - сообщает портал со ссылкой на депутатов указанных партий.
Причиной для обращения, как отмечается, является лишь недавно обнародованное обращение от мая текущего года под авторством главы бундестага Бербель Бас. В письме, адресованном среди прочего офису канцлера ФРГ Олафа Шольца, Бас требует своевременно и более полно отвечать на запросы депутатов.
По оценке парламентариев, как пишет T-Online, никаких положительных изменений с момента отправки обращения не произошло.
"Ответы столь же непунктуальны, как и Deutsche Bahn", - заявил порталу представитель партии "Левые" Кристиан Гёрке. По его словам, федеральное правительство использует трюки с обобщениями или скрывается за якобы имеющимися причинами секретности.
Ранее фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ) предоставила РИА Новости ответ на очередной запрос парламентариев бундестага. Из него следует, что правительство Германии так и не смогло за почти два года сформулировать четкие ответы на то, что произошло в сентябре 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке 2", ссылаясь на конфиденциальность и уходя от прямых ответов на десятки поставленных вопросов.