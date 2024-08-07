https://ria.ru/20240807/oppozitsija-1964739539.html

В бундестаге раскритиковали правительство за уход от ответов на запросы

В бундестаге раскритиковали правительство за уход от ответов на запросы - РИА Новости, 07.08.2024

В бундестаге раскритиковали правительство за уход от ответов на запросы

Оппозиция в немецком парламенте раскритиковала правительство канцлера Олафа Шольца за несоблюдение сроков и уход от ответов на запросы парламентских групп и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:24

2024-08-07T18:24

2024-08-07T18:29

в мире

германия

олаф шольц

сара вагенкнехт

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северный поток

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Оппозиция в немецком парламенте раскритиковала правительство канцлера Олафа Шольца за несоблюдение сроков и уход от ответов на запросы парламентских групп и фракций, информирует новостной портал T-Online. "Оппозиция призывает правительство более подробно, своевременно и полно отвечать на парламентские запросы. ХДС (Христианско-демократический союз), партия "Левые" и ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") критикуют тот факт, что федеральное правительство подрывает парламентский контроль, не давая ответов вовсе или давая неполные ответы", - сообщает портал со ссылкой на депутатов указанных партий. Причиной для обращения, как отмечается, является лишь недавно обнародованное обращение от мая текущего года под авторством главы бундестага Бербель Бас. В письме, адресованном среди прочего офису канцлера ФРГ Олафа Шольца, Бас требует своевременно и более полно отвечать на запросы депутатов. По оценке парламентариев, как пишет T-Online, никаких положительных изменений с момента отправки обращения не произошло. "Ответы столь же непунктуальны, как и Deutsche Bahn", - заявил порталу представитель партии "Левые" Кристиан Гёрке. По его словам, федеральное правительство использует трюки с обобщениями или скрывается за якобы имеющимися причинами секретности. Ранее фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ) предоставила РИА Новости ответ на очередной запрос парламентариев бундестага. Из него следует, что правительство Германии так и не смогло за почти два года сформулировать четкие ответы на то, что произошло в сентябре 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке 2", ссылаясь на конфиденциальность и уходя от прямых ответов на десятки поставленных вопросов.

https://ria.ru/20240807/germaniya-1964733682.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964417590.html

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в мире, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, северный поток, северный поток — 2