https://ria.ru/20240807/operatory-1964540989.html
Группировка "Запад" развернула программу подготовки операторов БПЛА
Группировка "Запад" развернула программу подготовки операторов БПЛА - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Запад" развернула программу подготовки операторов БПЛА
Программа всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов развернута в тыловом районе группировкой "Запад", сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:02
2024-08-07T03:02
2024-08-07T07:42
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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Программа всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов развернута в тыловом районе группировкой "Запад", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В тыловом районе группировки войск "Запад" развернута программа всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие по контракту 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" проходят обучение по управлению ударными FPV-дронами для сброса боеприпасов на точность, дронами-камикадзе, а также ведению разведки в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что занятия проходят на одном из полигонов под руководством опытных инструкторов беспилотной авиации, а также операторов БПЛА. Корректировки для обучаемых вносятся с учетом опыта ведения боевых действий. "На гражданке успел поработать гражданским инструктором по FPV тематике, т.е. для студентов устраивали курсы, обучали их. Сам полтора года назад начал заниматься дронами. Погрузился в эту тему. За полтора года успел налетать и приноровился к этому всему. На гражданке обучать студентов, конечно, интересно, но все-таки здесь более востребованы мои навыки. Поэтому решил, что надо помогать, надо заходить. И решил подписать контракт с Минобороны России", - рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Белый". Уточняется что в рамках подготовки военнослужащие изучают основы управления беспилотниками, осваивают полеты на специальных виртуальных симуляторах.
https://ria.ru/20240806/svo-1964510087.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" развернула программу подготовки операторов БПЛА
Группировка "Запад" развернула программу всесторонней подготовки операторов БПЛА
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Программа всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов развернута в тыловом районе группировкой "Запад", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В тыловом районе группировки войск "Запад" развернута программа всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие по контракту 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" проходят обучение по управлению ударными FPV-дронами для сброса боеприпасов на точность, дронами-камикадзе, а также ведению разведки в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что занятия проходят на одном из полигонов под руководством опытных инструкторов беспилотной авиации, а также операторов БПЛА. Корректировки для обучаемых вносятся с учетом опыта ведения боевых действий.
"На гражданке успел поработать гражданским инструктором по FPV тематике, т.е. для студентов устраивали курсы, обучали их. Сам полтора года назад начал заниматься дронами. Погрузился в эту тему. За полтора года успел налетать и приноровился к этому всему. На гражданке обучать студентов, конечно, интересно, но все-таки здесь более востребованы мои навыки. Поэтому решил, что надо помогать, надо заходить. И решил подписать контракт с Минобороны России", - рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Белый".
Уточняется что в рамках подготовки военнослужащие изучают основы управления беспилотниками, осваивают полеты на специальных виртуальных симуляторах.